  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşlenmiş doğal taş ihracatımız 1 milyar doları aştı
Ekonomi

İşlenmiş doğal taş ihracatımız 1 milyar doları aştı

Türkiye’nin işlenmiş doğal taş ihracatı, 2020’de yüzde 7 artarak 985 milyon dolardan 1 milyar 58 milyon dolara çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 09:56:00 -
İşlenmiş doğal taş ihracatımız 1 milyar doları aştı

İhracatta 325 milyon dolarla ABD başı çekti. Bu ülkeyi 139 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, küresel salgından etkilenen sektörlerden birinin doğal taş olduğunu söyledi. Kaya, doğal taş ihracatının yüzde 40’ının yapıldığı Çin pazarının salgın nedeniyle bir anda kapandığını anımsattı. Bu durumun sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti: “Şu an için Çin’in yerini alabilecek başka bir pazar yok. Çünkü blok doğal taş alan Çin’den başka bir ülke yok. Salgın döneminde elimizde tek bir şansımız vardı, işlenmiş ürünlerdeki payımızı arttırmak. Bunu da başardık. Sanal ticaret heyetleriyle çok hızlı bir şekilde iletişime geçtik ve ihracatta yaşanan düşüşü işlenmiş ürünlerle giderdik.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye aba altından sopa: Vazgeçilmezse cari açık artabilir, toplumsal patlama yaşanır
Ekonomi

Türkiye'ye aba altından sopa: Vazgeçilmezse cari açık artabilir, toplumsal patlama yaşanır

Sosyal medya yasasının ardından temsilcilik atamayan şirketlere cezalar birbiri ardına geldi. Türkiye'nin kararlı duruşunun ardından Tiktok,..
Bomba iddia! Anne ‘kanım dondu’ dedi... ‘Kadir Şeker davası bambaşka bir hal alacak’
Gündem

Bomba iddia! Anne ‘kanım dondu’ dedi... ‘Kadir Şeker davası bambaşka bir hal alacak’

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5..
Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Komşuda korkunç olay! İmha edildiği zannedilen bomba patladı: Çok sayıda ölü var

Irak'ta bir araç içindeki bomba imha edildi zannedildiği sırada patladı. Olayda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay