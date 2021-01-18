İşlenmiş doğal taş ihracatımız 1 milyar doları aştı

İhracatta 325 milyon dolarla ABD başı çekti. Bu ülkeyi 139 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, küresel salgından etkilenen sektörlerden birinin doğal taş olduğunu söyledi. Kaya, doğal taş ihracatının yüzde 40’ının yapıldığı Çin pazarının salgın nedeniyle bir anda kapandığını anımsattı. Bu durumun sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti: “Şu an için Çin’in yerini alabilecek başka bir pazar yok. Çünkü blok doğal taş alan Çin’den başka bir ülke yok. Salgın döneminde elimizde tek bir şansımız vardı, işlenmiş ürünlerdeki payımızı arttırmak. Bunu da başardık. Sanal ticaret heyetleriyle çok hızlı bir şekilde iletişime geçtik ve ihracatta yaşanan düşüşü işlenmiş ürünlerle giderdik.”