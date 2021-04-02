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Ekonomi İşlemler artık daha hızlı! BEDAŞ 4 bölgede ‘MOD’ oluşturdu
Ekonomi

İşlemler artık daha hızlı! BEDAŞ 4 bölgede ‘MOD’ oluşturdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), abonelerinin talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Sefaköy’de Müşteri Operasyon ve Destek Merkezi (MOD) oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 10:43:00 -
İşlemler artık daha hızlı! BEDAŞ 4 bölgede ‘MOD’ oluşturdu

İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 10 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, müşteri yoğunluğunun yüksek olduğu Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Sefaköy’de işletme bölge müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren MOD’larla uçtan uca müşteri deneyimini dönüştürmeyi amaçlıyor. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, koronavirüs salgınıyla birlikte müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçlarının değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Avrupa Yakası’nda 5.2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Özellikle müşteri temasının fazla olduğu Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Sefaköy’de yeni bir yapılanmaya gittik. Değişen müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, bu ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek ve kurumsal görünümümüzü, kurum kimliği hedeflerine uygun hale getirmek için MOD’ları oluşturduk. Kısa sürede abonelerimizden de oldukça olumlu geri dönüşler aldık.”

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