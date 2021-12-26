İslamiyet'i ezanla tanıtan müezzinden kötü haber!

Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, okuduğu beş farklı ezan makamıyla turistleri mest etmişti. Sosyal medyadaki görüntüsü binlerce kişi tarafından beğenilen Recep Uyar geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Bursa'da görevli olduğu Yeşil Camii'de okuduğu farklı makamlardaki ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar kalp krizi sonucu vefat etti.

Okuduğu ezanla turistleri mest etmişti

Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, camiyi gezmeye gelen turistlere ezanın beş farklı makamını seslendirmiş ve sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilmişti.

Yerli ve yabancı ziyaretçilere camiyi anlatmaya, Türkiye'yi, Bursa'yı ve İslamiyet'i sevdirmeye çalıştığını belirten Uyar, "Özellikle yabancı misafirlere, yalnızca Türkiye'de okunan, bize de Osmanlı ecdadımızdan kalan ezanın farklı makamlarda okunmasını kısa kısa gösteriyorum." demişti.

Bahçeli hediye göndermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, türbe ve caminin ziyaretçilerine beş vakit ezanı makamlarıyla okumasıyla medyada ilgi gören Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar'a, tarihi bir tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.