Son 16 yılın yağış rekoru kırıldı: Türkiye’de 2026 bereketi

EN FAZLA YAĞIŞ KOCAELİ'YE, EN AZ YAĞIŞ YOZGAT'A DÜŞTÜ İl genelinde en fazla yağış metrekareye 214,6 kilogramla Kocaeli'de, en az yağış ise 26,2 kilogramla Yozgat'ta ölçüldü. Mersin'de yağış miktarı mevsim normalinin 5 katını aşarken, yağışlarda en fazla azalma yüzde 58 ile Trabzon'da görüldü. Mersin, Elazığ, Adıyaman, Adana, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Muğla, Denizli ve Kahramanmaraş'ta son 66 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kayıtlara geçti. Şanlıurfa'da son 39, Erzincan, Karaman ve Malatya'da son 38, Gaziantep'te son 30, Hatay ve Kilis'te son 29, Antalya, Burdur, Isparta, Mardin ve Osmaniye'de ise son 20 yılın en yüksek ekim ayı yağışı gerçekleşti. Trabzon'da ise ekim ayı yağışları son 46 yılın en düşük seviyesine geriledi. Öte yandan, Türkiye genelinde ekim ayında ortalama 13,5 gün yağış görüldü. Bu rakamın 1991-2020 dönemindeki normali 7,9 gün olarak hesaplandı. Yağışlı gün sayısı Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde 20 ila 25 gün, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Ankara, Niğde, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde ise 5 ila 10 gün arasında değişti.