İslami vakfın yöneticisi, İslam düşmanları için çalışmış

Münübe Yılmaz

ABD'deki en büyük Müslüman sivil özgürlükler teşkilatı olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nde (CAIR) büyük bir skandal patlak verdi. CAIR genel merkezinden yapılan açıklamada, kurumun gizli bilgilerini yıllarca Müslüman karşıtı örgütlerle paylaştığı iddiasıyla Ohio Şubesi Başkanı Romin Iqbal’in görevden alındığı açıklandı. CAIR açıklamasında, Iqbal’in, faaliyetlerini "radikal İslami terörist gruplar için veri merkezi" olarak adlandıran bir örgüt olan Terörizmle ilgili Soruşturma Projesi (IPT) ile birlikte çalıştığını kabul ettiği belirtildi. CAIR yöneticileri, söz konusu olayı “ihanet” olarak nitelendirirken, bunun önceden tasarlanmış ve amaçlı bir eylem olduğunu kaydetti.

IPT'nin Mossad’la bağlantısı var

“Hain” Iqbal’in bilgi sızdırdığı IPT’nin kurucusu Steven Emerson'ın "İslam ve Müslümanlar hakkında yanlış bilgi ve komplo teorilerini teşvik etme geçmişi" bulunuyor. IPT'nin, İsrail istihbaratı ve Netanyahu'nun ofisiyle iletişim kurduğu ve onlarla işbirliği yaptığı da biliniyor.

CAIR, ulusal güvenliği tehdit ediyormuş

Öte yandan, IPT’den yapılan açıklamada, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Hamas’la bağlantılı olmakla suçlandı ve "CAIR gibi ulusal güvenliğimizi tehdit eden ‘antisemitik’ grupların Amerikan topraklarındaki radikal İslami faaliyetlerini kamuoyu önünde ifşa etmekten çekinmeyeceğiz” denildi.