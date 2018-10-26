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İslam'ı seçen O'Connor'dan Müslümanlara teşekkür

Müslüman olduktan sonra İrlandalı şarkıcı Şüheda Davitt, ümmetin üyesi olması dolayısıyla sıcak mesajlar paylaşan Müslümanlara teşekkür etti.

26 Ekim 2018 Cuma 14:29
İslam'ı seçen O'Connor'dan Müslümanlara teşekkür

Davitt, "MagdaDavitt77" kullanıcı adını taşıyan Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün bu sayfada beni ümmete nezaketle karşılayan tüm Müslüman erkek ve kız kardeşlerime çok teşekkürler. Şefkatinizin benim için ne anlama geldiğini bilemezsiniz." ifadesini kullandı.

'Müslüman olduğum için gurur duyuyorum'

Davitt, Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini Twitter'dan, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, ilahi arayışta olan her aklı başında kişinin doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm ilahi metinler bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini içeren paylaşımıyla duyurmuştu.

51 yaşındaki şarkıcı, Müslüman olduktan sonra "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmiş ve Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaşmıştı.

Sanatçının, profil resmini, Amerikan spor giyim firmasının reklam sloganı "Just Do It (Yalnızca Yap)" üzerine "Wear Hicab" (Başörtüsü tak) ifadelerinin yer aldığı bir grafik-metin düzenlemesiyle değiştirdiği görülmüştü. Davitt, Bakara Suresi'nde geçen Hazreti Musa'nın "Böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım" sözünü de paylaşmıştı.

Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da yayınlamıştı.

Dünyada Sinead O'Connor ismiyle tanınan sanatçı, 1990'lı yıllarda Katolik olarak Magda Davitt adını almıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:29
  1. Sinead O'Connor
  2. Şüheda Davitt

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