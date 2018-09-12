İslam’a söven kanala TÜRKSAT sessiz

Osman Yiğit Ankara Londra merkezli yayın yapan ve Türkiye’de de uydu yayını yapan bütün TV platformlarında yer alan Viasat History kanalında geçtiğimiz Cumartesi akşamı yayınlanan “Lanetli Soylar” isimli Türkçe seslendirmeli Fransızca belgeselde, Hz. Rasulullah, “Arap Milliyetçisi” ve “Savaş Ağası” olarak gösterilirken, İslam dini de Yahudiliğin bir tarikatı olarak lanse edildi.

Belgeselin yayınlandığı Viasat History kanalının, devletin resmi uydu yayın operatörü TÜRKSAT bünyesindeki Teledünya platformunda yer alması ayrıca dikkat ve tepki çekti. İslam ve Hz. Muhammed (SAV) Efendimiz aleyhindeki belgeseli Teledünya’da izlediğini ve şok olduğunu kaydeden bir vatandaş, “Onlarca yönetici ve yüzlerce uzman personelle çalışan RTÜK suç işlendikten sonra mı yayınlara müdahale ediyor? Bu yayınlar neden önceden kontrol edilmiyor?” diyerek olaya tepki gösterdi.