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Dünya İslam'a savaş açan Şi Cinping'den skandal talimat! "Dini Çinleştirin!"
Dünya

İslam'a savaş açan Şi Cinping'den skandal talimat! "Dini Çinleştirin!"

Daha önce İslam'a savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkedeki İslam'da dahil olmak üzere dini inançların "Çinleştirilmesi" ve sözde toplumsal uyumu sağlamak için etkin şekilde kullanılması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 20:56:00 -
İslam'a savaş açan Şi Cinping'den skandal talimat! "Dini Çinleştirin!"

"People's Daily" gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen Din İşleri Çalışma Konferansı'nda konuştu.

Parti ve hükümet yetkililerinden oluşan gruba hitap eden Şi, ülkedeki dini inançların Çinleştirilmesi ve sosyalist topluma uyumu sağlamak üzere etkin şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çinleştirme" kavramını, "dini çevrelerin vatanseverliği teşvik etmesi, Çin ulusuna ve kültürüne aidiyeti pekiştirmesi" olarak tanımlayan Şi, ayrıca inançların ülkeyi yöneten Komünist Partisine ve Çin'e özgü sosyalizme bağlılığı güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Şi, parti kadrolarına, ülke yönetiminde dini inançların önemini kavramalarını tavsiye ederek, "Çin özelliklerine sahip sosyalist dini teorileri desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Dinin Çinleştirilmesi doğrultusunda geniş dindar kitleleri parti ve hükümet etrafında birleştirmede ısrar etmeli, etkin ve sağlıklı dini ilişkiler kurmalıyız." dedi.

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