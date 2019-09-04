İslâm’a 600 yıl başkentlik yapan İstanbul’da buluşuyoruz

“Sağlıklı nesiller için önce Helal ve Tayyib gıda diyoruz ve buna böyle inanıyoruz” diyen GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, bugün başlayan ve cumartesi günü sona erecek olan Food İstanbul Fuarı’nın hayırlı olmasını dileyerek, İstanbulluları CNR 6. Hall’de yer alan Helal ve Tayyib Ürünler Fuarı ile 7 Eylül’de gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansına davet etti.

Satın almacılar buluşuyor

Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın merkezi konumunda yer alan ve helal pazarın önemli aktörü olan Türkiye, bu yıl da Helal ve Tayyib Ürünler Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan ve 7 Eylül’de sona erecek olan fuara GİMDES üyesi 100’e yakın Helal ve Tayyib sertifikalı firma da katılacak. Fuarda yurtiçi ve yurtdışı satın almacı firmalar birebir görüşmeler yapacak.

Farklı ülkelerden 13 konuşmacı

Sağlıklı nesil için önce helal ve tayyib gıda dediklerini ve buna böyle inandıklarını dile getiren GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 11. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansında; Endonezya’dan, Malezya’dan, Amerika’dan, Güney Afrika’dan, İspanya’dan, İngiltere’den, Hollanda’dan, Kuveyt’ten, Türkiye’den konularında uzman 13 konuşmacının yer alacağını söyledi.

Halk ile birlikteyiz

Zirve ile ilgili açıklamalarda bulunan GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kami Büyüközer, sayılı günler kala son hazırlıkların yapıldığını söyledi. Helal ürün talebini dejenere etmek isteyen fuarcılar yüzünden üç senedir gerçek helal ve tayyib ürün üreten firmalarla fuarda bir araya gelemediklerini belirten Büyüközer, “Yetkililer ile yapılan görüşmelerde, CNR Food İstanbul Fuarı’nda ayrı bir sektör olarak yer alabileceğimizi bildirdiler. Böylece, “Halkımızı helal ve tayyib ürünlerle buluşturuyoruz” sloganı ile biz de bu fuarda yer almaya karar verdik” dedi.

3.8 trilyonluk pazar

Büyüközer, “Biyoteknolojinin inanılmaz gelişmesi ve gayrimüslim emperyal güçlerin Müslümanların helal haram hassasiyetini dejenere etme gayreti ile bu yüzyıl, bilhassa gıdalarında, helalin harama karıştığı, insanoğlunun yediği ve içtiği şeylerde, helal ile haramın normal duyusal algılarla fark edilmeyecek bir seviyeye geldiği görülmektedir. Nüfusu 2 milyara ulaşan İslam dünyası bu kaostan kurtulabilmek için dininin gereği olan helal ve tayyib ürün arama eylemini fark etmiş ve her geçen gün bu arayış eylemini güçlendirerek sürdürmektedir. 3.8 trilyon dolarlık helal pazarın gerçekleştirilmesi için üreticimiz, ihracatçımız, tüketicilerimiz ve kamu kurumlarımız elbirliği, güç birliği, gönül birliği yapıyoruz. Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için 600 yıl İslam’a başkentlik yapmış İstanbul’da buluşacağız” dedi.

Kimler tebliğ yapacak?

-Dr. Hanı Al MAZEEDI, Kuwait Institute for Scientific Research-Kuveyt

-Dr. SUKOSO, Head of Halal Product Assurance Organisation Agency (BPJPH)-Endonezya

-Dr. Muhammad Nadratuzzaman HOSEN, State Islamic University-Jakarta, Endonezya

-Muhammad Mazhar HUSSAINI, American Halal foundation-ABD

-Dr. ADEL SABIR, European Halal Development Agency-İngiltere

-Moulana Saeed NAVLAKHI, South African National Halal Authority-SANHA, Güney Afrika

-Dr. Halim AYDIN, MÜSİAD Yönetim Kurulu eski Üyesi-Türkiye

-Mohamed MHAMDİ, Halal Food Quality-İspanya

-Prof. Dr. Hasan YETİM, İZU-Türkiye

-Prof. Dr. İsa YÜCEER, Felsefe ve Din Bilimleri-Türkiye

-Prof. Dr. Hasan Tahsin FEYİZLİ-Türkiye

-Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER, GiMDES Başkanı-Türkiye

-Mehmed Zahit BÜYÜKÖZER, GİMDES-ABD

Hangi tebliğler sunulacak?

-Dijital platformlarda ve medyada helal sertifika gerekli midir?

-Helal ve tayyib yaşam sisteminde insan kaynaklarını geliştirmede eğitim sisteminin önemi

-Helal güvence sisteminin bir ögesi olarak helal ve tayyib kalite yönetimi sistemi

-Helal ve tayyib sertifikalamada akreditasyon (İcazet)

-Helal ürün ve helal sertifikalamanın geleceği