İslam yayılıyor! Hollanda'da en anlamlı yaptığı etkinlik... İlk açıklama: Flemenkçe mealli Kur'an-ı Kerim dağıtıldı"...

Avrupa'nın göbeğinde, İsveç'te bir yandan Kur'an-ı Kerim'e saldırılar sürerken, diğer taraftan Hollanda'da ise İslam'ı anlatmak ve açıklamak için Flemenkçe mealli kadim kitabımız Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Muslim Perspective Vakfı'na bağlı "Neden İslam?" birimi direktörleri ve gönüllüleri, Hollanda'daki 15 şehirde "İslam'a Davet" adlı bir etkinlik düzenledi.

Kral Günü'nü kutlamak için şehir merkezine gelenlere Flemenkçe Kur'an sunuldu. Ayrıca İslam hakkında broşürler dağıtıldı ve İslam dini açıklandı.

"5 KİŞİNİN MÜSLÜMAN OLMASINA VESİLE OLDUK"

Rotterdam'da Kur'an dağıtan "Neden İslam" biriminin başkanı Bekir Ekinci, amaçlarının "İslam'ı açıklamak ve Kur'an'ı Hollandalı olmayan Hollandalılara dağıtarak Müslüman kutsal kitabını tanıtmak" olduğunu söyledi. "Sadece İslam'a samimi bir şekilde ilgi gösterirlerse, buradan onları İslam'a davet ediyoruz. Allah'a şükürler olsun, bugün en az beş kişinin İslam'a girmesine vesile olduk. Beş kişi burada İslam'la şereflendirildi," dedi Ekinci.

"KUR'AN'A TALEP VAR"

Son yıllarda Hollanda'da İslam'a büyük ilgi olduğunu belirten Ekinci, "Kur'an için talep var. Çoğu, mutlaka Kur'an okuyacaklarını söylüyor. Bu şekilde, birçok insanı İslam ile tanıştırıyor veya İslam'a girmesine vesile oluyoruz," diye konuştu.

"Rotterdam'da değil, özellikle bugün Kral'ın doğum günü olduğu için 15 şehirde standlar kurduk. Kral Günü'nde birçok insanın sokağa çıkması bizim için iyi bir fırsattı," dedi.

Kur'an'ı hediye olarak alan Hollanda vatandaşı Tara Mercera, etkinliğin çok güzel olduğunu söyledi.

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"ÇOK İYİ BİR EYLEM"

"İnsanlara ilham vermek, İslam'ı başkalarıyla paylaşmak ve ihtiyacı olanlara İslam'ı anlatmak ve dininden uzaklaşanlara tekrar dini anlatmak için çok iyi bir eylem" dedi.