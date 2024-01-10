İslam Memiş'ten yatırımcıya kritik uyarı! 'Bu hafta fırsat haftası!'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki düşüşün kalıcı olmadığını belirtti. Memiş düşüşün bir alım fırsatı olduğunu vurgulayarak, "2070 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça yılın ilk çeyreğinde beklediğim 2150 lira devamında 2200 lira seviyelerini beklemeye devam edeceğiz." dedi.

Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına yüzde 78 kazanç sağlayan altındaki gelişmeler takip edilmeye devam ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirirken altındaki gerilemeler ve stabil durumun kalıcı olmadığının belirterek, "Bu hafta altın ve gümüş için fiyatlarında yaşanan sakinliği ve geri çekilmeleri birer fırsata çevirmek gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Memiş Youtube kanalında, "Borsa İstanbul 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 7 bin 818 puanda yüzde 2.49'luk bir değer artışıyla günü tamamladı. Borsa İstanbul 100 endeksinde takip ettiğimiz seviye 7200-7900 bant aralığı. Bu bant aralığını bu hafta için takip etmeyi sürdüreceğim.

Borsa tarafında 8 bin puan seviyesinin üzerindeki atakların kalıcı olarak başlaması için ya ocak ayının 3. -4. haftası ya da şubat ayının ilk haftası olarak belirledim. Borsa tarafında yaşanan düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum." düşüncesini dile getirdi.

Memiş şu ifadeleri kullandı:

Borsa tarafında orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak isteyen, hisse senetlerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Yine yılın ilk çeyreğiyle alakalı,9 bin puan öngörüm var endeks tarafıyla alakalı.

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"BİST 30 ÖZELLİKLE 2024 YILINDA PERFORMANSININ BİST 100'E KARŞI BİRAZ DAHA İYİ OLACAĞINI TAHMİN EDİYORUM"

BİST 30 özellikle 2024 yılında performansının BİST 100'e karşı biraz daha iyi olacağını tahmin ediyorum. O yüzden borsaya ilgi duyan arkadaşlarımızın düşüşleri birer alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünmekteyim.

ALTINDA SON DURUM

Ons altın şu anda 2032 dolar seviyesinde. Gün içinde 2017 dolar seviyesine kadar geriledi. Tekrar toparlandı. Bu hafta ons altın tarafında 2020-2070 dolar aralığını takip ediyor olacağım.

ALTINDA 2070 DİRENCİ

Aşağıda 2020 dolar seviyesi test edildiği için şimdi yukarıda 2070 direnci var. Perşembe günü ABD'de enflasyon verisi açıklandıktan sonra 2070 dolar direncini takip etmeyi sürdüreceğim.

Ekranlarda resmi kur tarafında 1970 lira seviyesinde olan gram altın serbest piyasalarda 2065-2067 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Bu hafta altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan Euro dolar paritesi ve sterlin dolar paritesinde yaşanan düşüşler alım fırsatı sunuyor. Bunu alım fırsatı olarak görmekte fayda var. Ons altın her ne kadar gerilese de, destek seviyelerini test etse de yine yukarı yönlü hareketlerini başlattı.

"2200 LİRA SEVİYELERİNİ BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Dolar kuru güçlü duruşunu koruduğu için gram altın tarafında ons altın kadar bir gerilemeler görmedik. Bu gerilemeler, bu stabil durum çok da kalıcı değil. Bu hafta altın ve gümüş için fiyatlarında yaşanan sakinliği ve geri çekilmeleri birer fırsata çevirmek gerektiğini düşünüyorum. 2070 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıkça yılın ilk çeyreğinde beklediğim 2150 lira devamında 2200 lira seviyelerini beklemeye devam edeceğiz."