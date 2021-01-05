İslam Memiş'ten olay tahmin! Altın alacaklar dikkat

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altın düşüş döneminde de vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 2020 yılını yüzde 56,4 artışla 454,1 liradan tamamlayarak 19 yılın en yüksek kazancını sağlayan altın 2021'de yatırımcısına kazandıracak mı? Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten önemli değerlendirmeler geldi. '2021’de altın nasıl bir yön izleyebilir?' sorusuna yanıt veren Memiş 2021 yılının 4 çeyreğinde ayrı ayrı fiyatlama beklediğini açıkladı. İşte yatırımcısına önemli tüyolar:

Altının gram fiyatının 2019’da yüzde 34, 2020’de yüzde 53 değer kazanmasını virüs salgınına bağlayabiliriz.

2021’de ise altının gram fiyatının dalgalı seyirde yükselişini sürdüreceğini tahmin ediyorum.

Ancak bugünkü koşulları göz önünde bulundurduğumuzda 2020’de yaşandığı kadar agresif dalgalanma ve yükselişler beklemediğimi belirtmek isterim.

2021 yılının 4 çeyreğini ayrı ayrı fiyatlamalar bekliyor olacağım.

İlk çeyrekte yükseliş, ikinci çeyrekte düşüş, üçüncü çeyrekte yükseliş, dördüncü çeyrekte tekrar düşüş bekliyor olacağım.

"Yükselişini 507 liraya kadar sürdürebilir"

Çünkü 2021’de altının gram fiyatına en çok altının ons fiyatının yön vereceğini öngörüyorum.

2021 yılının ilk çeyreğinde altının gram fiyatı, altının ons fiyatından aldığı destek ile 480 lirayı yukarı yönlü kırabilir ve yükselişini 507 liraya kadar sürdürebilir.

"Yüksek maliyetten gram altın alanlar üzülmemeli"

Yüksek maliyetten gram altın alanlar üzülmemeli, sıra onlara geldi diye düşünüyorum.

İkinci çeyrekte küresel piyasalarda iyimserlik biraz artabilir ve altın fiyatlarında sakin bir seyir görebiliriz.

Yılın üçüncü çeyreğinde ise agresif yükselişler sürebilir ve altının gram fiyatı yeni rekorlarını test edebilir.

Bugünkü koşullarda tam hedef vermek zor ama 540 lira seviyesinin yukarı yönlü kırılacağını söyleyebilirim.

Çünkü genişlemeci politikalar, düşük faizler, küresel ekonomilere dair artan endişeler, yeni iflas haberleri, işsizlik sorunu, enflasyon sorunu gibi birçok etken, yatırımcıların güvenli liman talebini artırabilir.

"Bugün son kez..."

Altın yatırımcısı, alım için fırsatları kaçırmadan bugün son kez alım kararını gözden geçirmeli.

Bu düşüşlerin kalıcı olması için dünya ekonomilerinde bahar havası yaşanması lazım.

Ondan sebep küresel ekonomilerde yaşanan ağır tahribatlar, hemen geçecek tahribatların olmadığını göz önünde bulundurmak gerekli.

5 Ocak altın fiyatları

Gram altın: 463 lira

Çeyrek altın: 766 lira

Yarım altın: 1.529 lira

Cumhuriyet altını: 3.050 lira