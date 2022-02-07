İslam Memiş'ten kritik altın ve dolar uyarısı: Sakın korkmayın!

ABD'de enflasyon verilerinin açıklanmasından önce korku pompalamaya çalışanlara karşı uyaran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Paniğe kapılarak alım yapmayın" dedi. Öte yandan Memiş, dolar için 13.63 liranın direnç noktası olduğunu belirterek, "Bu hafta herhangi bir agresif yükseliş beklemiyorum" dedi.

ABD'de enflasyonun açıklanmasının beklendiğini hatırlatan İslam Memiş, bunun sonucunda dolar kurunda bir yükselme olabileceğini ancak bunun 13.63 lira seviyeleri olduğunu belirtip, yatırımcıları panik yapmamaları, panik alımından kaçınmaları için uyardı. Gram altında da 780-800 lira fiyat aralığının halen geçerli olduğunu belirten İslam Memiş, altında aman aman bir yükseliş beklemediğini ifade etti.

'Uçacak, kaçacak, yükselecek' diyenlerden korkmayın!

ABD'deki enflasyon verilerinin Şubat, Mart ve Nisan'da yüksek gelmesini beklediğini fade eden İslam Memiş, her yüksek enflasyon açıklandığında bir tepki yükselişi olacağını ancak bunun öyle aman aman bir yükseliş olmayacağının da altını çizdi. Her enflasyon açıklanmadan 'uçacak, kaçacak, yükselecek' diye korku pompalamaya çalışanlara karşı uyanık olunmasını istedi.

13.63 lira seviyesi kırılmadan dolar yükselmez

Dolarda 13.63 lira seviyesinin kırılması durumunda bir sonraki direnç seviyesinin 13.80 lira olduğunu belirten İslam Memiş, "Dolarda 13.63 seviyesi kırılmadıktan sonra ben dolarda agresif ataklar beklemiyorum" dedi.

İslam Memiş Twitter hesabından da şu değerlendirmelerde bulundu:

Enflasyon beklentim yüzde 7.3

- Piyasalarda sıkışıklığın nedenini, bu hafta ABD’den açıklanacak enflasyon beklentisine bağlıyorum. Enflasyon Aralık’ta yüzde 7 idi, beklentim yüzde 7,3 civarında. Yükseliş devam eder ancak piyasaların vereceği tepki farklı olabilir! Yani, Fed başkanı ve üyeleri daha şahinleşir.

- Fed, 15 Mart’ta kadar söylemler ile piyasayı baskılamaya devam edebilir. Fed, 3 yıl öncesine dönerek sadece söylem gücünü artırır diye düşünüyorum. Ondan sebep altın ve gümüşün ons fiyatlarındaki düşüş öngörümü sürdürüyorum. Tek risk, Rusya-Ukrayna gerginliği.

Tek enstrümanda bekleyen yanlış yapar

- Rusya-Ukrayna gerginliğinde bir gelişme olmazsa dolar endeksi toparlanmaya, onslar baskılanmaya devam eder. Gram üzerinden devam edenler yanlış, parite üzerinden gidenler doğru yapar. Tek ensturmanda bekleyen yanlış, sepet çeşitliliği yapan doğru yapar.

Kısa vadeli kar satışları bekliyorum

- EUR/USD ve GBP/USD paritesinin toparlanması, Fed’e süre vermiş oldu. Kısa vadeli kar satışı bekliyorum ancak orta ve uzun vade için pariteler benim nazarımda ucuz. Özellikle GBP, dolara kayan parayı kendine çekmek için farklı uygulamalara girebilir.

Fed’de çok ses, paritelerde çok icraat olabilir

- Toparlayacak olursam, dolar Fed nedenli değerlenir ancak pariteler de bu süreci sessiz izlemez. Fed’de çok ses, paritelerde çok icraat olabilir. Sepette paritelerin önemi, parite ile işlemin önemi her geçen gün artmaktadır. Yüzde 75’ini sepet yapanlar şanslı.