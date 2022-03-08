İslam Memiş'ten altın uyarısı: Öyle bir yükseliş olacak ki...

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle hareketli günler geçiren piyasalar için değerlendirmelerde bulundu. "Altın değer kazanırsa kripto paralar değer kaybeder, kripto paralar değer kazanırsa altın değer kaybeder" ifadesini kullanan İslam Memiş, "Ters orantılı hareket eder. Yani altın satanlar kripto alır, kripto satanlar altın alır" diyerek yatırımcıları manipülasyona karşı uyardı.



Emtiaların savaş ortamını sevdiğini, altın-gümüş gibi yatırım araçlarının enflasyon ve jeopolitik risklerin arttığı ortamlarda yıldızının parladığını söyleyen İslam Memiş, yaşananın ise 'gerçek bir savaş' değil, 'manipülasyon' olduğunu ileri sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:



"Dünyada enflasyon rakamları ve savaş patlak vermişken ons altın nasıl olurda 2.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramaz? 11'inci günde fiyatların nasıl manipüle edildiği açıkça ortada değil mi? Normal şartlarda en az 2.300 dolar onsun olması gerekmez mi? Onu da kısa vade için baskılıyorlar. Geçen yıl 'geçici enflasyon söylemi yalanı' ile nasıl baskılamışlarsa aynı baskılanma. Eğer tekrar 1880 dolar veya daha aşağı fiyatı çekerlerse işte o zaman manipülasyon yaptıkları ortaya çıkacaktır. Altın ve gümüş gibi emtialar gerçek bir paradır. Altın ve gümüş her zamanki gibi değer artışını sürdürecektir. Hatta bu manipülasyondan sonra öyle bir yükseliş olacak ki, çoğu insan fiziki olarak alamayacak. Çoğu insanın o kadar kazancı olmayacak."