İslam Memiş'in dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk, yeni tepkisi! Altın tahmini yaptı, uyardı! Sert yükseliş…

Son dakika: Merkez Bankası Kasım 2022 için faiz kararını duyurdu. Banka beklentiler doğrultusunda faizleri 150 baz puan düşürerek yüzde 9’a çekti. Bu gelişme sonrasında dolar/TL kuru ve altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru 18,63 seviyesinin üzerinde hareket ediyordu. Altının gram fiyatı ise 1053 liraya kadar yükseldi.

SON DAKİKA: DOLAR VE ALTIN FİYATLARININ İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Faiz kararı ardından dolar/TL kuru şu sıralarda sabit kalmaya devam ediyor. Gram altın ise 1.052 liradan alıcı ile buluşuyor. Çeyrek altın aynı dakikalarda 1.735 Liradan, Cumhuriyet altını ise 6.921 liradan değerleniyor.

KUR KORUMALI MEVDUATTA BİR İLK

Kur korumalı mevduat büyüklüğü haftalık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 18 Kasım’da sona eren haftada bugüne kadarki ilk haftalık düşüşünü kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 11 Kasım’da sona eren haftada 1,47 trilyon lira olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının büyüklüğü, geçen hafta 1,46 trilyon liraya indi.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi Merkez Bankası faiz kararı öncesi 4.892 puanla tüm zamanların zirvesini gördü. Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası, Borsa İstanbul`da alımlar güçlendi. BIST 100 endeksi 4.909 puanı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

MERKEZ BANKASI VE DOLAR İLİŞKİSİ İÇİN EZBER BOZAN YORUM

Merkez Bankası faiz kararı ile piyasaların nasıl etkileneceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek klasiğini unutmak gerek. Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı. Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler” dedi.

İslam Memiş'ten yıl sonu altın, dolar ne olur tahmininde yılbaşı indirim için elinde avucunda dolar, altın gümüş olanı uyararak nasıl inanıyorlar bilmiyorum demişti. Yatırımcılar ve vatandaşlara altın, dolar, akaryakıt ile ilgili uyaran Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son tahminini duyurdu:

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın yatırımcılarına ve altın almak isteyenlere gram altın için rekor tahmin yapıp 'O rakamları konuşuyor olacağız' diyen İslam Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.052,85

1.053,01

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.756,44

1.756,75

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.684,41

1.721,62

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.737,84

6.865,11

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.358,39

3.443,08

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.737,84

6.865,11

ATA ALTIN FİYATI

6.990,87

7.164,80

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

582,78

694,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

961,25

1.022,83

İslam Memiş'ten son dakika altın, gümüş, dolar yorumları: İslam Memiş'in en son yıl sonu için altın yorumu ilginizi çekebilir → İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin indirim açıklaması: 19 Kasım 2022 Altın fiyatları! Dolar, altın gümüş olanı uyarmıştı → TIKLAYINIZ

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