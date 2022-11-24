İslam Memiş'in dolar ve altın fiyatlarının faiz kararına ilk, yeni tepkisi! Altın, dolar, gümüş tahmini yaptı, uyardı! Sert yükseliş…

Son dakika: Merkez Bankası Kasım 2022 için faiz kararını duyurdu. Banka beklentiler doğrultusunda faizleri 150 baz puan düşürerek yüzde 9’a çekti. Bu gelişme sonrasında dolar/TL kuru ve altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru 18,63 seviyesinin üzerinde hareket ediyordu. Finans analisti İslam Memiş, dolar, ons altın ve gram altın ile bitcoin, gümüş ve kripto piyasasına ilişkin fiyatları için yeni tahminlerde bulundu. İslam Memiş'in özellikle dolar uyarısı ise dünkü açıklamalar paralelinde dikkatleri çekti.

Dolar ve ons altın ile gram altın için yeni tahminlerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli bir uyarı geldi. Memiş, "Öyle ya da böyle kuru baskılayacaklar. Doları olanlar dikkat etsin" ifadelerini kullandı. İslam Memiş borsada altın alım-satımının şifrelerini yazdı...

İslam Memiş uyardı: Kripto para piyasasında manipülasyonlar ne kadar sürecek?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, saat 14:00'teki Merkez Bankası kararı öncesinde piyasalara dair değerlendirmelerde bulundu, dolar ve ons altın ile gram altın için öngörülerini sıraladı.

Altın alalım mı, satalım mı? Sorusuna yanıt geldi!

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Bunu yaparsan iyi olur!" başlıklı videosunda şunları söyledi: Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Karar nasıl etkileyebilir, bu haftayı nasıl tamamlayabiliriz, dolar endeksinde gerilemed devam edecek mi? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.

Borsa İstanbul 5000 puanı gözüne kestirdi. Küçük yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor, orta ve uzun vadede bekleyenler için problem yok ama kısa vade için piyasaya girenler dikkat etsin. Dolar TL serbest piyasada 18.71-73 lira aralığında. Makas aralığı geçerli. Euro dolar paritesinde toparlanma var. Euro TL 19.29-19.34 aralığında işlemler gerçekleştiriyor. Makas aralığına dikkat etmek gerekiyor. Euro dolar paritesinde pozitif görünüm devam ediyor.

İslam Memiş, altın yatırımcının pozisyon olarak beklemede kalması gerektiğini vurguladı. Açıklamalarının devamında petrol fiyatları ile gram altın, gram gümüş ve dolar kuru için çarpıcı sözler söyledi...

Brent petrol varil fiyatında 3.37 puanlık düşüş var. 80-90 dolar aralığında geniş bant aralığı geçerli ancak düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Bu fiyatlamalardaki dengesizlikler hala devam ediyor. Oturmuş bir fiyat yok. OPEC üyelerinin açıklamaları biraz daha tansiyonu düşürdüğü için petrol fiyatlarının gerilemesi, küresel piyasalar için iyi. Varil fiyatında düşüşlerle pompa fiyatlarında düşüşler de yaşanabilir.

Altın onsu 1732 dolar seviyesinde. Hafta başında emtia fiyatlarında dolar endeksinde yükselişler görebiliriz. 1705 dolar seviyesi üzerinde kalıcı oldukça problem yok. Bir sonraki ataklarda 1815 dolar seviyesini konuşacağımız için altının ons fiyatındaki gerilemeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Düşüşlerin kalıcı olmadığını öngördüğümüz için her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcılar olmaya devam ediyor.

Gram altın TL 1049-1052 aralığında. Yukarıda 1070 var. Bir sonraki ataklarda 1090 lirayı beklediğimiz için 1050 altındaki sarkmaları alım fırsatı olarak değerlendiriyorum. 1050 altında rakamlar kalıcı olmayacaktır.

İslam Memiş'in gümüş, Bitcoin, sterlin ve dolar uyarısı ise şöyle...

Gümüşün ons ve gram fiyatı altına kıyasla pozitif ayrışmaya devam ediyor. 21 dolar altını alım fırsatı olarak değerlendiriyorum onsta. Gümüş gram fiyatı 13 lira seviyesi üzerinde. Bankalarda kaça satıyorlar bilmiyorum ama mutlaka daha ucuz fiyatlama karşınızda olabilir ama fiziki tarafta 13 lira altında bir gümüş yok.

BITCOIN VE STERLİN

Bitcoin 16 bin 370 dolar seviyesinde dün günü tamamladı. Pozitif görünüm devam ettiği için yön ilk önce hangi tarafa kırılacak belirsizliğini koruyor ama ben pozitif beklentimi sürdürüyorum.

Sterlin TL kurunda 25 liralık beklentim devam ediyor.

MERKEZ BANKASI'NIN

Merkez Bankası saat 14'te faiz kararını açıklayacak. Muhtemelen 150 baz puan indirim yapılacak. Yani Türkiye 2022'yi yüzde 9'luk faizle tamamlamış olacaktır. Para piyasalarına etkisi olur mu? Hayır. Piyasalar 150 puanlık indirimi fiyatladı, dolar o yüzden yüksek. Faiz kararı sonrası agresif yükseliş beklemiyorum. Suudi Arabistan'ın 5 milyar dolarlık geçeceği nakit para var. Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık girişi konuşuyoruz ama sosyal medyada bu da çok cıvıklaşıyor. Belli bir kesim var, eller havaya diyor, bir taraf var ondan bundan para dileniyorsunuz diye, ilginç bir sosyal medya algısı var. Ben iki kesimin düşüncelerine de katılmıyorum. Menfaatlar nasılsa ona göre hamleler yapılabilir.

DOLARI OLANLAR DİKKAT ETSİN

Öyle ya da böyle kuru baskılayacaklar. Doları olanlar dikkat etsin. Sana ne kadar kazandıracak kısmıyla ilgilendiğimiz için dolar tarafından uzaklaşmamız gerektiğini, yatırımcısının dikkat etmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Hazine ve Maliye Bakanı, aralık itibarıyla döviz kurlarında ve enflasyonda tepetaklak bir süreç göreceğiz diye teyit etti. Demek ki bir şeye güveniyorlar. Dolayısıyla yüzde 85 enflasyon pik seviyesini gördü. Bundan sonra rakamsal olarak hafifleyen bir trend görebiliriz. Bütün ülkelerde enflasyon rakamsal olarak düşebilir ama alım gücüyle alakalı bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum.

İslam Memiş'ten yıl sonu altın, dolar ne olur tahmininde yılbaşı indirim için elinde avucunda dolar, altın gümüş olanı uyararak nasıl inanıyorlar bilmiyorum demişti. Yatırımcılar ve vatandaşlara altın, dolar, akaryakıt ile ilgili uyaran Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın tahminini ise şöyle;

İSLAM MEMİŞ’TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Altın yatırımcılarına ve altın almak isteyenlere gram altın için rekor tahmin yapıp 'O rakamları konuşuyor olacağız' diyen İslam Memiş'e göre bu hafta yatırımcılar önemli fırsatlar yakalayacak. Memiş, kısa vadeli satışlardan uzak durulmasının altını çizerken uzun vadede 1400 TL seviyelerinin görülebileceğini belirtti. Ünlü ekonomist, altın fiyatlarında sert yükselişlerin devam edebileceği yönünde uyarılar yaptı. Yatırımcıların elindeki altını bozdurmaması gerektiğinin altını çizen Memiş, yeni zirvelere henüz ulaşılmadığını belirtiyor.

DOLAR VE ALTIN FİYATLARININ İLK TEPKİSİ NE OLDU?

Faiz kararı ardından dolar/TL kuru şu sıralarda sabit kalmaya devam ediyor.

KUR KORUMALI MEVDUATTA BİR İLK

Kur korumalı mevduat büyüklüğü haftalık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının toplam büyüklüğü 18 Kasım’da sona eren haftada bugüne kadarki ilk haftalık düşüşünü kaydetti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun açıkladığı verilere göre 11 Kasım’da sona eren haftada 1,47 trilyon lira olan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının büyüklüğü, geçen hafta 1,46 trilyon liraya indi.

BORSA İSTANBUL'DA REKOR

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi Merkez Bankası faiz kararı öncesi 4.892 puanla tüm zamanların zirvesini gördü. Merkez Bankasının faiz indirimi sonrası, Borsa İstanbul`da alımlar güçlendi. BIST 100 endeksi 4.909 puanı görerek tüm zamanların zirvesini test etti.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.052,85

1.053,01

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.756,44

1.756,75

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.684,41

1.721,62

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.737,84

6.865,11

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.358,39

3.443,08

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.737,84

6.865,11

ATA ALTIN FİYATI

6.990,87

7.164,80

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

582,78

694,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

961,25

1.022,83

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