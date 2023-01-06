İslam Memiş'in borsadaki düşüşe yorumu! Yatırımcıyı üzecek değerlendirme

TV 100 yazarı Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Borsa neden yüzde 7 düştü?" başlıklı yazısında önemli uyarılarda bulundu.

Borsadaki sert düşüşü yorumlayan Memiş, "Peki ne oldu da günlük bazda bu kadar sert düşüş yaşandı, düşüşleri nasıl okumak gerekiyor?" dedikten sonra, iki ihtimal aktardı:

1- Teknik

2- Siyasi

Teknik:

Kısa vadeli yerli yatırımcıların zengin olma hayaliyle kredili işlem yapmaları. Son aylarda kredili işlem yapanların sayısında ciddi bir artış vardı. Çok yükseldiğini düşünen yatırımcılar, satış için fırsat kolluyorlardı. Düşüş başladığında panikleyip satışa yüklendiler. Tabii bir de “fırsat bu fırsat“ deyip açığa satış yapanlar da devreye girdi. Malum, kredili işlem yapan açığa oynamayı sever. Kumardır onlar için bu piyasa. Erken seçim kararı ve diğer siyasi haber akışlarıyla satış için karar verenlerin aynı güne tekabül etmesi… Bunlar gibi birçok nedeni sayabiliriz.

Siyasi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, erken seçimle ilgili, “2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz” açıklaması; Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koyması; 6’lı masanın toplanması; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceğinin sinyalini vermesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştükten sonra “6-7 Ocak” tarihlerinde ateşkes haberinin gelmesi gibi birçok siyasi gelişmenin yaşandığı bir gün oldu.

Düşüş sürecek mi?

"Düşüşler devam eder mi?" sorusuna da cevap veren Memiş, "Bunun nedeni teknik değil, siyasi! Yani, dün yapılan aslında hükümete bir operasyondu. Yani, gözdağı. Bakın Türkiye bir seçim sürecine girdi. Aralık ve Ocak ayında musluğu açmaya başladılar. Teşvikler, destekler, EYT, asgari ücret, memur ve emekli zammı gibi birçok süreci gördük. Ancak bitmedi, devamı gelecek. Özellikle doların baskılandığı bir süreçten de geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Biz kurun ne sert düşüşüne ne de sert yükselişine müsaade etmeyeceğiz" açıklamasına dikkat çeken Memiş, "Yani, dövizden bir şey çıkmaz. Bir yıldır kur kontrol altındayken, diğer varlıkların getirisi azken yerli yatırımcı ne yaptı? Borsaya girdi. O girişte öyle böyle değil, 3,5 milyon yatırımcı. Borsanın yüzde 70’i yerli yatırımcı. 2022’de getirisi ise yüzde 196.

Medet umulan doların getirisi ise yüzde 40’da kaldı." dedi.

'Operasyonları bitmeyecek'

İslam Memiş, yazısını şöyle tamamladı:

“Seçim sürecine girdiniz, sizi dolar ile vuramazsak borsa ile vururuz” diyenler, dün yaşanan siyasi gelişmeleri fırsat olarak kullandı. Altında daha derin mevzular var ancak burası yeri değil. Peki operasyon sürecine devam edecekler mi? Bence evet. Yaptırımlar, siyasi dış müdahaleler, suikast senaryoları, kredi notu düşürme gibi… Ortalığı karıştırmak için ne operasyonları ne de mücadeleleri bitecek. Ancak o operasyona biz güzel bir karşılık vereceğiz.