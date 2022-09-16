İslam Memiş ve Selçuk Geçer piyasa yorumları: Dolar, euro, gümüş ve altına ilişkin tüm değerlendirmeler

Dolar dün 18,27 TL seviyesini anlık olsa da gördü. Bu seviye Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Dolarla birlikte altın ve Euro başta olmak üzere döviz, değerli metaller ve kripto paralarda düşüş yaşanmaya devam ediyor. "Şimdi ne yapacağız" diye düşünen yatırımcılara ise altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ile ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den peş peşe uyarı geldi. İşte iki uzman isimden dolar, Euro, altın, gümüş ve konut fiyatlarına ilişkin çok kritik tahminler...

ABD'de beklenenin üstünde yüksek gelen enflasyon verileri ve piyasaları sarsan şahin açıklamalar sonrasında dolar kuru dün 2022 yılının rekor seviyesini yani 18,27 TL'yi de gördü. Doların zirve seyri devam ederken, altında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Yatırımcıların kafası karıştı. Bir yandan piyasalardaki bu çalkantıyı bir yandan da ünlü ekonomistlerden gelen açıklamaları takibe alan yatırımcılar "şimdi ne olacak" derken, ünlü ekonomist Selçuk Geçer ile altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten ard arda açıklamalar geldi.

Ekonominin güvenilir isimlerinden Selçuk Geçer, dolar ve konut fiyatlarına ilişkinde önemli açıklamalarda bulundu.

Konut fiyatlarındaki artış nedeni ile dairelerin boş kalması, ortaya çıkarılan verilerde de net bir şekilde ortaya çıkmakta. Konut satışları bu Ağustos'ta, bir önceki yılın ağustos dönemine göre yüzde 12,7 düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Selçuk Geçer, şunları sözleri aktardı:

“Konut satışları Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 geriledi. Böylece konut satışları ikinci ayda da geriledi.

BOŞUNA ÇÖKECEK DEMEDİK... BALON PATLADI PATLAYACAK !!!”

TL karşısında güç kazanan ve 18,26 TL ile 2022 rekorunu da kıran dolar kuru için değerlendirme yapan Geçer, geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın açıkladığı cari açık verilerini de hesaba kattı ve yorumda bulundu.

“Cari açık 70 milyar dolara koşuyor…

DOLAR KIRILMAYACAK ÖYLE Mİ?”

Selçuk Geçer'in ardından İslam Memiş de piyasalarda son zamanlarda meydana gelen dalgalanma ile gram altında yükseliş beklentisi olduğunu söyleyerek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirten Memiş, Youtube'da yayınladığı videoda şu sözleri aktardı:

"Borsa 3396 puanda. Yüzde 1 ekside. Satıcılı seyir devam ediyor. Devre kesicilerin devreye girmesiyle satışların devam edebileceğini öngörüyoruz. Daha önce dikkat edilmesi gerektiği uyarılarımız vardı. 2700'ün üzerindeki ataklarla nereye gittiği belirsiz deli boğa gibi coştu. Borsa tarafında kulaktan dolma bilgiler de ayyuka çıktı. Bu kadar sert düzeltme hareketi yaşanmışken yatırımcıların da kendisini kenara çekmesi, düşünmesi gerekiyor. Acaba benim hisselerim hangi şirketlerde, hangi vadede diye kendisiyle konuşması gereken bir süreçte yatırımcı. Borsa yükselişini destekleyenler de sürecin nereye kadar gideceğini bilmiyorlar " açıklamalarında bulundu.

Borsadaki banka şirketlerinin getirisinin yüksek olduğunu ifade eden Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şu sözleri kullandı.

"Bankacılık sektörünün yukarı yönlü hareketleri devam edecek mi, getirisi olacak mı gibi soruların cevabını aramak lazım. Enflasyon ne kadar artarsa bankalardaki kârlılık oranının düştüğünü gözlemliyoruz. Enflasyon muhasebesi enflasyonist ortamlarda zor yapılıyor. Maliyet hesabı yapılamıyor. Seçim sürecinde de olan bir Türkiye ekonomisi var. Borsadaki ralli devam edebilir. İçerideki TL kullanılır, burası desteklenir vs. ama farklı hisselere odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela dünyada enerji konuşuluyor. Enerji şirketlerinin hisseleri değerlendirilebilir. Yine ciddi bir resesyon konuşuluyor. Gıda krizi konuşuluyor. Gıda şirketlerine yönelebilirsiniz. Bilişim, teknoloji şirketleri hisseleri de alternatif. Sepet kültürünü borsada da değerlendirmek lazım" dedi.

ABD'nin enflasyon verilerini açıkladığını ve yüzde 8,3'lük beklentiyi aştığını ifade eden Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Piyasalar şok oldu. Ciddi bir ralli vardı veri öncesi, dolar endeksi geriliyordur, borsada coşku vardı derken bir anda her şey tersine döndü. Sert satışlar gördük. Borsalarda bütün dünyada sert düşüşler gördük. Enflasyon baskısı tekrar hissedildi. Altın ons 1728 dolar seviyesi, 22 bin dolar Bitcoin, dolar TL'de geniş bant derken yine 12 lira seviyesine kadar yükselen gümüş gram, altının gramı 1030'lu seviyeleri gördü. Fed faiz artırımlarına devam edecek. Dolar endeksi yükseldi ama fiyatların nereye gideceği bilinmiyor" ifadeleri ile piyasaların şok olduğunu ifade etti.

İslam Memiş açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Dolar TL kurunu 18.24'ten gösteriyorlar ama gerçek fiyatlaması 18.38-18.40. Şu anda dolar alacak yatırımcı 18.40'tan dolar alıyor. Yine yüksek kalmaya devam ediyor. Yılın son çeyreğiyle alakalı beklentimizde problem yok. Dolar tarafında bir dedikodu var. Manasız, saçma... Tabii ki olabilir ama mantığının da olması lazım. Doları 9 lira yapacaklar diye bir algı, dedikodu tartışıyorlar. Böyle bir şey olacağını zerre kadar tahmin eden biri değilim. Koşullar değişirse zaten uyarım olur ama bugünkü ekonomik koşullarda, 9 lira olacak falan bana mantıklı gelmediği için böyle beklenti içinde değilim.

Hükümet tarafından müdahale olacakmış, dolar 9 lira olacakmış falan. FED, faiz artırımına devam ediyor. İki, Avrupa tarafında ciddi enerji krizi var, bunun yansımaları olacak. Euro başlıbaşına doları yükseltiyor. FED'in politikaları yükseltiyor. İki etken bile düşmeyeceğini bize gösteriyor. Diğer faktör de içsel problemler. 9 lira olasılığından bahsedemem. İslam Memiş doların çökeceğini söylüyor başlıkları görüyorum. Benim ağzımdan çıkmayan bir şeye inanmayın. ben yıl sonunda 20-21 lira seviyesinde bir rakam bekliyorum. Ona göre kararınızı verin. Herhangi bir gelişme olursa çıkarız burada güncelleme yaparız. Euro TL kuru 18.25 gösteriyorlar, piyasalarda 18.32-38 seviyelerinde serbest piyasalarda. Brent petrolde 130-140 dolar seviyesiyle alakalı yıl sonuna kadar öngörümü korumaya devam ediyor.

"BU FİYATI ALIR CEBİME KOYARIM"

Ben 130-140 dolar seviyesiyle alakalı öngörümü korumaya devam ediyorum. Altının ons fiyatı ABD enflasyon verisiyle geri çekildi. Çabucak 1700 doların üzerine ataklar gerçekleştirdi. 1550 dolar senaryosu var. Mış, muş bir kenara, gerçekleşmiş fiyatlar bir kenara. 2059'a kadar yükselen ons altın vardı, bugün herkes 3000-3500 dolarlardan bahsediyorlar. Altının ons fiyatı 1700'e kadar geriledi mi? Evet, geriledi. Bu fiyatı alır cebime koyarım.

Tereddüdüm varsa gerçekleşenin yüzde 50'sini cebine koy, diğeri için endişen varsa o zaman yine alır kazanırsın. Ya olmazsa? Agresif yükselişler olursa bu kez açıkta kalmaktan ziyade yüzde 50'yi kurtardığın için paçayı kurtarmış olacaksın. Altın fiyatlarının rekor fiyatlarını test etmesi için oldukça fazla hikaye olmasına rağmen altın fiyatları baskılanıyor, patladığı zaman fena patlayacak. Ben yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Elinde dolar bulunduran şanslı yatırımcı diyorum. Yeni dolar geçen eline şanslı.

"UMARIM UYARILARIM YİNE DİKKATE ALINIR"

Gram altın TL 997 seviyesinde gösteriliyor. Gram altın TL şu anda 1013-1017. Gram altın 1000 liranın altına sarkar mı? Her şey olur piyasalarda ama ben bir iddiaya girmiştim, 1000 lira altına alamayacaksınız diye. Nisanda 900 altı alamayacaksınız dedim, kimse alamadı. Mayıs ayında 950 dedim, ikinci iddiamdı. Sizi ekim ayına hazırlıyorum, büyük bir tufan bekliyorum diye videolarım vardı. Neden eylül, ekimi işaret ettiğime dair açıklamalarımı yaptım. 1 Eylül itibarıyla 1000 lira altında gram altın alamayacaksınız dedim. Bugüne kadar gram altın TL 1000 liranın altına sarkmadı. Kimin için sarktı 'hani'ciler için. 980'e gram altın var diyorlar. Senin gibi 'hani'ciler olacak ki millet parayı götürecek. Bugüne kadar Türkiye'de gram altın TL 1000'in altına sarkmadı. Gram altın TL fiyatını 990 görüyorsunuz, tuzağa düşmeyin, altın ihtiyacınız olur 1000 lira altından elinizden alırlar dedim. Umarım uyarılarım yine dikkate alınır.

Gümüş ons 19.59 dolar seviyesinde. Benim için kritik eşik 24 dolar seviyesi. Bu yukarı yönlü kırıldığında o zaman göreceğiz, balkon konuşmasını o zaman yapacağız. Biz varlıklarımıza sahip çıkan, fiyatla işi olmayan, miktarımızı artıran insanlarız. Gümüşle ilgili yükselmedi diyenler bekle. Yukarıda 22 dolar seviyesi var, aşağıda 19 dolar. Gram gümüş 11.49 gösteriyorlar. Gram fiyatı 11.90 seviyesinde. Kritik direnç test edildi, 12 lira seviyesi. 14-15 devamında 20 lira. Yılsonu öngörümde değişiklik yok. Bugün 1000 lirayı konuşuyoruz. Çok yakında 1200 TL altı görülecek mi diye tartışacaklar. Bizim altın 100 lira, 200 lira, 500 lira gidiyor. Elindeki miktarı artır, fiyatı bırak diyoruz. Geçen sene gram altın 500 liraydı. Bugün 1000 lirayı konuşuyoruz. Seneye 1500'ü konuşacağız."