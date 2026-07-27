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Spor
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Aziz Yıldırım kesenin ağzını açtı! Futbolcular bayram edecek

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Aziz Yıldırım kesenin ağzını açtı! Futbolcular bayram edecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbolculara ödenecek primlere ilişkin yeni karar aldı.

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Foto - Aziz Yıldırım kesenin ağzını açtı! Futbolcular bayram edecek

2026-2027 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüslemeyi ana hedef olarak belirleyen Fenerbahçe, gözünü aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına dikti.

#2
Foto - Aziz Yıldırım kesenin ağzını açtı! Futbolcular bayram edecek

Eleme turlarındaki ilk mücadelesinde Gornik Zabrze’yi 1-0 mağlup ederek kulvara galibiyetle başlayan sarı-lacivertli ekipte başkan Aziz Yıldırım, takımı motive etmek adına kesenin ağzını açtı.

#3
Foto - Aziz Yıldırım kesenin ağzını açtı! Futbolcular bayram edecek

Takımın hırsını ve moral-motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak isteyen Yıldırım, Devler Ligi'nde atlanan her tur için futbolculara ve teknik heyete özel prim ödemesi yapma kararı aldı. Başarı primi uygulaması kapsamında her turun ardından oyuncuların hesaplarına extra ödül bakiyesi yatırılacak.

#4
Foto - Aziz Yıldırım kesenin ağzını açtı! Futbolcular bayram edecek

Yönetimin hazırladığı bu teşvik planının yalnızca Avrupa arenasıyla sınırlı kalmayacağı, yeni sezonda Süper Lig’de oynanacak kritik derbi karşılaşmalarında da benzer prim sisteminin devreye sokulacağı vurgulandı.

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