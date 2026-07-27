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İSLAM 27 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

27 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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27 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (27 Temmuz 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١٤٩) اِنْ تُبْدُوا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوهُ اَوْ تَعْفُوا عَنْ سُٓوءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدٖيرًا

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(149) Bir iyiliği açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah da ziyadesiyle affedicidir; O her şeye kādirdir.

(Nisâ Suresi, 4/149)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

Kişilere kendilerini koruma, bunun için kötülük yapandan, hakka tecavüz edenden şikâyetçi olma, onun durumunu başkalarına açıklama imkânı verilmekle beraber, bu hukuka uygun davranıştan önce ahlâk ve fazilete daha uygun bulunan bir başka davranış tavsiye edilmektedir:

1. Taraflar için daha hayırlı olacaksa kötülüğü bağışlamak, üstünü örtmek, onu başkalarının duymasına imkân vermemek.

2. Duruma göre iyiliği açıklamak veya gizlemek. 

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 171


HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Sizden biri hoşlandığı bir rüya görürse, (bilsin ki) bu, Allah'tandır. O kişi bu rüyadan dolayı Allah'a hamd etsin ve onu anlatsın.

Bunun dışında hoşuna gitmeyen bir rüya görürse, bu da şeytandandır. Rüyanın kötü etkisinden Allah'a sığınsın ve ondan kimseye söz etmesin. Böyle yaparsa, o rüya kendisine zarar vermez.”

Kaynak: Buhârî, Ta'bîr, 3

 

GÜNÜN SÖZÜ: 

 

 

 

GÜNÜN FOTOĞRAFI:



Uzaya çıkıp, o muhteşem manevra meydanını gördükten sonra "tesadüf" kelimesini ağzıma almaktan utanıyorum..

John Gleen (Amerikalı Uzay Adamı)

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