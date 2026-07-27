ABD aynı sadece haydutlar farklı! Biden hapsetti Trump bıraktı

Uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlamalarıyla ABD'de dört yıldan fazla hapis yatan eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesinin ardından ülkesine döndü.

Comayagua’daki havalimanına inen Hernandez’i aile üyeleri ve destekçileri karşıladı.

2014'ten 2022'ye kadar Honduras'ta devlet başkanlığı yapan Hernandez, Haziran 2024'te New York jürisi tarafından "uyuşturucu kaçakçılığı" ve "ateşli silah kullanmak"tan suçlu bulunmuş, 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin açıklamasında, Hernandez'in, "eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından düzenlenen bir komplonun kurbanı olduğunu" savunmuş ve Hernandez'i affedeceğini ifade etmişti.

Hernandez, "uyuşturucu kaçakçılığı" suçunun ABD Başkanı Trump tarafından affedilmesinin ardından tahliye edilmişti.