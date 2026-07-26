Türkiye'den sonra o ülke de izin vermedi! LGBT temalı kruvaziyer limana alınmadı

ABD merkezli Atlantis Events tarafından organize edilen ve Virgin Voyages şirketinin işlettiği Scarlet Lady adlı kruvaziyer gemisi, Doğu Akdeniz turunda ikinci kez liman engeliyle karşılaştı.

Yaklaşık 2 bin yolcunun bulunduğu geminin, daha önce Türkiye programından çıkarılan İstanbul ve Kuşadası duraklarının ardından bu kez Mısır'ın İskenderiye Limanı'na yanaşmasına da izin verilmedi.

Türkiye önceden kararını açıklamıştı

Aydın Valiliği, 28 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuşadası ziyaretinin iptal edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, gemiyi kiralayan grubun "toplum yapımız ve ahlaki değerlerimizle bağdaşmayan davranışlarıyla tanınması" nedeniyle ziyaretin uygun görülmediği belirtilmiş, kararın kamuoyundaki hassasiyetler dikkate alınarak alındığı ifade edilmişti.

Bu karar doğrultusunda gemi Türkiye limanlarına uğramadan rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı.

İskenderiye ziyareti de son anda iptal edildi

Türkiye'nin ardından geminin rotasına Mısır'ın İskenderiye Limanı eklenmişti.

Ancak organizasyon yetkilileri, yolculara yaptıkları bilgilendirmede Mısır makamlarının da limana yanaşma iznini iptal ettiğini duyurdu.

Atlantis Events CEO'su Rich Campbell, kararın son anda kendilerine bildirildiğini belirterek alternatif bir liman bulmaya çalıştıklarını açıkladı.

"36 yılda bir ilk" açıklaması

Rich Campbell, Türkiye'nin aldığı kararın şirket açısından bir ilk olduğunu belirterek, Atlantis Events'in 36 yıllık faaliyetleri boyunca kiraladıkları bir kruvaziyer gemisinin ilk kez bir ülkeye girişine izin verilmediğini söyledi.

Şirketin son 25 yılda Türkiye'ye 13 ayrı kruvaziyer turu düzenlediği bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.