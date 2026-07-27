27 Temmuz 2000: Abdülkadir Karahan'ın vefatı (Akademisyen)

Abdülkadir Karahan, 1913 yılında Siverek ilçesinde doğdu. İzmir Muallim Mektebi Orta bölümünü, İzmir Lisesini, Yüksek Öğretmen Okulunu, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 1939 yılında bitirdi.

Bir süre Edebiyat Öğretmenliği yaptı. 1947’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Şubesi Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü, Osmanlı Edebiyatı ve Metinler Şerhi Edebiyatı Bölümünde Doktor Asistan olarak atandı. 1948’de ilmi araştırmalar için Fransa’ya gitti.







1950’de Fransa Sorbonne Üniversitesi, Hocaları Hazırlama ve Olgunlaştırma Yüksek Okulundan ve dünya çapındaki Fonetik Enstitüsü’nden diploma aldı.



1952 yılında Fransa’dan döndükten sonra doçentlik tezini ikmal ederek Eski Türk Edebiyatı doçenti oldu. 1963-71 yılları arasında Eski Türk Edebiyatı Profesörü olarak hizmete devam eden Karahan, 70 yaşını doldurarak emekli olduğu 1 Ocak 1983 tarihine kadar, Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü Başkanlığını, 15 yıl yürüttü. 27 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul’da vefat etti.







Özellikle Divan Edebiyatı’nda bir otorite olan A.Kadir Karahan, bu konuda sayısız eserler yazmış, binlerce konferans vermiştir. Yaptığı araştırmalarla Türk Edebiyatına, Urfa kültür ve sanatına büyük katkıları olan Karahan, yaşadığı dönemde başta Şair Nâbi olmak üzere, Şair Şevket, Hikmet ve Saffet hakkında engin bilgilere sahip bir canlı kütüphâne idi. Yazım hayatına şiirle başlamışsa da daha sonra inceleme ve araştırmaya önem vermiş, birçok şairin şiirleri üzerine etüdler yapmıştır. Yaşamında ve eserlerinde Urfa’ya özel bir önem veren Karahan, Türk Edebiyatı’nın duayenleri arasında sayılmıştır.



Eserlerinden bazıları şunlardır: Güneşin Doğduğu Yurt (1934), Fuzûli’nin Mektupları (1948), Nâbi (1953), Nef’i (1954), Fatih, Şair Avni (1954), Türkiye’de Muhammed İkbal (1962), Eski Türk Edebiyatı (1976), Urfalı Mehmet Şevket ve Şiirleri (1991)