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Gündem Yunanistan'daki grev gurbetçileri zora soktu
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Yunanistan'daki grev gurbetçileri zora soktu

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Yunanistan'daki grev gurbetçileri zora soktu

Yunanistan'daki gümrük memurlarının grevi nedeniyle Edirne’deki Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişleri durduruldu.

Grev nedeniyle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından araç geçişlerine izin verilmedi.

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan'a geçmek isteyen, çoğunluğunu gurbetçilerin oluşturduğu sürücüler, görevliler tarafından Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildi.

Almanya’ya dönen Ahmet Türkoğlu, Türkiye’den çıkış için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirterek, "Yunanistan tarafında grev varmış. Buradan Kapıkule'ye doğru geçeceğiz." dedi.

Fransa’ya giden Cihan Rayman da Yunanistan’daki grev nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanacaklarını ifade etti.

Belçika'ya giden Nesimi Can ise grev nedeniyle Yunanistan’a geçiş yapamadıklarını, bu nedenle yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kapıkule Sınır Kapısı’na yönlendirildiklerini söyledi.

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