Çamoluk'ta inşa edilen hastanede ünite var, hizmet yok! Diyaliz hastalarının sessiz çığlığı!

Giresun Çamoluk’ta altyapısı eksiksiz hazırlanan diyaliz ünitesinin kapalı tutulması ve açılmayacağı yönündeki iddialar bölge halkını isyan ettirdi. Haftada 3 gün yollara düşmek zorunda kalan kronik hastalar ve yakınları, yıllardır süren bu çilenin artık son bulması için seslerini Sağlık Bakanlığı'na duyurmaya çalışıyor.

Çamoluk ve çevresindeki yaklaşık 40 köyde yaşayan diyaliz hastaları, tedavilerini sürdürebilmek için haftanın belirli günlerinde kilometrelerce yol kat ederek Alucra Devlet Hastanesi’ne gitmek zorunda kalıyor. Yaşlı ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar için bu yolculukların bir çileye dönüşmüş durumda olduğu ifade ediliyor.

HAFTANIN 3 GÜNÜ, SAATLERCE SÜREN YOL ÇİLESİ

Bölge halkı, altyapısı hazır olduğu belirtilen bir diyaliz ünitesinin neden hizmete alınmadığını soruyor. Yakınlarını tedaviye götüren aileler, sabahın erken saatlerinde başlayan yolculukların hem hastalar hem de refakatçileri için yorucu geçtiğini dile getiriyor.

“DİYALİZ ÜNİTESİNİ BEKLİYORUZ”

Diyaliz tedavisinin başlı başına zorlu bir süreç olduğunu belirten vatandaşlar, uzun yolculukların hastaların yaşam kalitesini daha da olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

“Biz lüks istemiyoruz, sadece en temel sağlık hizmetine erişmek istiyoruz” diyen ilçe sakinleri, yeni hastanede diyaliz ünitesinin bir an önce faaliyete geçirilmesini talep ediyor.

“BAKANLIĞIMIZ SESİMİZİ DUYSUN”

Çamoluk sakinleri, ilçedeki diyaliz hastası sayısının komşu ilçe Alucra’daki hasta sayısından ve yaklaşık 10 yıldır diyaliz ünitesi bulunan Sivas’ın Gölova ilçesindeki hasta sayısından fazla olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Modern şekilde inşa edilen ilçe hastanemizde altyapısı hazırlanmış bir ünitenin hizmete açılmamasının hakkaniyet ve eşit hizmet anlayışıyla bağdaşmadığını düşünüyoruz. Sağlık hizmetlerinde ölçünün yalnızca nüfus değil, gerçek ihtiyaç ve mağduriyetler olması gerektiğine inanıyoruz.

Altyapısı hazır olan bir ünitenin kapalı tutulması, susuz bir beldeye çeşme yapıp musluğunu açmamak gibidir. Bizler ayrıcalık değil, eşit sağlık hizmeti istiyoruz. Hastalarımızın ömürlerine kilometrelerce yol ve çile değil, umut katılsın istiyoruz.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığımızın ve yetkililerin çağrımıza kulak vererek Çamoluk Devlet Hastanesi’ndeki diyaliz ünitesinin en kısa sürede hizmete açılmasını bekliyoruz.”