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Gündem Yeni Parti ne diyor! Muhammet Kutlu değerlendirdi
Gündem

Yeni Parti ne diyor! Muhammet Kutlu değerlendirdi

Yeniakit Publisher
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Yeni Parti ne diyor! Muhammet Kutlu değerlendirdi

Yeni Akit gazetesi yazarı Muhammet Kutlu, "Yeni Parti ne diyor!" başlıklı değerlendirmesinde, CHP'den ayrılan milletvekilleri tarafından kurulan Yeni Parti'nin programını mercek altına aldı. Kutlu, parti programında milli ve manevi değerlere ilişkin vurguların yetersiz olduğunu savunurken, dış politika, eğitim ve yerel yönetimlere ilişkin vaatleri de eleştirdi.

Yeni Akit gazetesi yazarı Muhammet Kutlu, kaleme aldığı köşe yazısında CHP'den ayrılarak kurulan Yeni Parti'nin programını kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Kutlu, CHP'de yaşanan ayrılık sürecini hatırlatarak, Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurmasının ardından yayımlanan 41 sayfalık parti programını incelediğini belirtti.

"Milli ve manevi değerlere vurgu yok"

Muhammet Kutlu, parti programında "milli", "Müslüman" ve "vatan" kavramlarının yeterince yer almadığını öne sürdü.

Yazar, "İslam" ifadesinin yalnızca uluslararası kuruluşlardan söz edilen tek bir bölümde geçtiğini belirtirken, "Mavi Vatan", "Yeşil Vatan" ve benzeri kavramlara da programda yer verilmediğini ifade etti.

Gazze ve bölgesel gelişmeler eleştirisi

Kutlu, programda Gazze'deki gelişmeler, Lübnan'daki çatışmalar ve İran ile ilgili bölgesel krizlere ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmadığını savundu.

Buna karşılık toplumsal cinsiyet, ayrımcılık ve İstanbul Sözleşmesi gibi başlıklara geniş yer ayrıldığını belirten Kutlu, bu yaklaşımı eleştirdi.

Yerel yönetimler ve eğitim başlıkları

Muhammet Kutlu, Yeni Parti'nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na ilişkin yaklaşımını da değerlendirdi.

Yazar, bu düzenlemelerin üniter devlet yapısı açısından tartışmalara yol açabileceğini ileri sürerken, eğitim politikalarına ilişkin vaatlerin de vakıf ve derneklerin kamusal eğitimdeki rolünü sınırlandıracağını iddia etti.

"İktidar hedefi gerçekçi mi?"

Yazısının son bölümünde Yeni Parti'nin seçimlerdeki olası başarısını değerlendiren Kutlu, kısa sürede kurulan bir partinin iktidara ulaşmasının zor olduğunu savundu.

CHP'nin geleneksel seçmen tabanına dikkat çeken Kutlu, yeni partinin bu oyların tamamını almasının mümkün görünmediğini ifade ederek, seçim matematiği açısından hedeflerin ulaşılabilir olup olmadığının sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

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