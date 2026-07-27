Putin'den Rus ordusuna VUR emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya Deniz Kuvvetleri Günü programı kapsamında üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve filo komutanları, operasyonel faaliyetler ile yürütülen askeri görevler hakkında Putin'e kapsamlı bilgi sundu.

"Rus gemilerine yönelik girişimlere kararlı karşılık verin"

Toplantıda konuşan Putin, son dönemde Rus ticari ve askeri gemilerine yönelik müdahale girişimlerine dikkat çekerek donanmaya net talimat verdi.

"Kötü niyetli şahıslar, ticari filo dahil filomuzu etkileme yönünde girişimlerde bulunuyor." diyen Putin, bu tür eylemlere karşı uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ancak kararlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, bu doğrultuda alınacak tedbirlerin etkili olmasını beklediğini ifade ederek Rus donanmasının her türlü senaryoya hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Kaliningrad mesajı

Rus lider, NATO ülkeleriyle sınırı bulunan Kaliningrad bölgesine yönelik olası tehditlere de değinerek, bölgenin güvenliğinin Rusya'nın sahip olduğu tüm askeri imkanlarla sağlanacağını söyledi.

Bu açıklama, Baltık Denizi'nde son dönemde artan gerilim nedeniyle uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

"20'den fazla yerleşim yeri ele geçirildi"

Putin, Rus Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz piyade birliklerinin Ukrayna'daki çatışmalarda aktif rol oynadığını belirterek, bu yıl içerisinde 20'den fazla yerleşim yerinin Rus güçlerinin kontrolüne geçtiğini öne sürdü.

Rus askerlerinin sahadaki başarılarını öven Putin, donanmanın modernizasyon çalışmalarının da hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

"Donanmamız nükleer üçlemenin temel unsurlarından"

Rusya'nın askeri kapasitesini güçlendirmeyi sürdüreceğini belirten Putin, donanmanın ülkenin nükleer caydırıcılığında kritik rol üstlendiğini ifade etti.

"Donanmamız, nükleer üçlemede büyük öneme sahip." diyen Putin, yeni nesil savaş gemileri ve modern silah sistemlerinin envantere kazandırılacağını kaydetti.

Ukrayna açıklaması

Konuşmasının sonunda Ukrayna savaşına da değinen Putin, Rusya'nın hedeflerine ulaşmak için mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Batı Ukrayna'daki bazı bölgelerin geçmişte Sovyet lideri Josef Stalin tarafından Ukrayna'ya bırakıldığını savunan Putin, bu toprakların tarihsel süreç içerisinde yeniden eski sahiplerine dönebileceğini iddia etti.

Rusya'nın geçmişte Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün garantörü olduğunu öne süren Putin, Kiev yönetiminin Rusya'yı düşman olarak görmeyi tercih ettiğini söyledi.

Savaşın bir gün sona ereceğini ifade eden Putin, Rusya'nın "özel askeri operasyon" olarak nitelendirdiği süreçte hedeflerine ulaşmak için tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğini dile getirdi.