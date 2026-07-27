Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!
Yeni sezona yıldız transferleriyle başlayan Fenerbahçe, Real Madrid'in 22 yaşındaki golcüsü Gonzalo Garcia'yı kiralamak istiyor.
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Yeni sezona yıldız transferleriyle başlayan Fenerbahçe, Real Madrid'in 22 yaşındaki golcüsü Gonzalo Garcia'yı kiralamak istiyor.
İşte günün önemli transfer haberleri...
Milan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Rafael Leao için 60 milyon euro bonservis istiyor. Oyuncunun talep ettiği ücret ise 14 milyon euro. (AKŞAM)
Fenerbahçe, Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşın Ümit Akdağ için Alanyaspor ile girişimlere başladı. Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki savunmacıdan 10 milyon euro bonservis geliri bekliyor. (AKŞAM)
Inter, Singo için 35 milyon euroluk sözlü teklif sundu. Galatasaray ise oyuncuyu 50 milyon euronun altına bırakmak istemiyor. Inter'in yeni bir teklif sunmadı bekleniyor. (FANATİK)
Fenerbahçe, Nelson Semedo için Al-Shabab'tan teklif aldı. Yönetim, teknik heyetin raporu sonrası Semedo'yla ilgili son kararını verecek. (AKŞAM)
Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarının peşinde olduğu Gabriel Sara'dan en az 40 milyon euro bekliyor. (FANATİK)
MOURINHO'DAN GONZALO GARCIA'YA FENERBAHÇE İZNİ
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Real Madrid'in genç yıldızı Gonzalo Garcia'ya çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki futbolcu için İspanyol devine sözlü teklif yaptığı öne sürüldü.
HEDEF SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK
Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Yönetimin, transferi bu formülle tamamlayarak genç oyuncuyu kadroya kazandırmayı hedeflediği belirtildi.
MOURINHO'DAN AYRILIĞA ONAY
Portekizli çalıştırıcının, oyuncuya "Fenerbahçe için Real Madrid ile anlaşırsanız ayrılığa onay veririm." diyerek sarı-lacivertli kulübe transferi konusunda olumlu mesaj verdiği iddia edildi./ kaynak: haber7
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