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Spor
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Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

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Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Yeni sezona yıldız transferleriyle başlayan Fenerbahçe, Real Madrid'in 22 yaşındaki golcüsü Gonzalo Garcia'yı kiralamak istiyor.

#1
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

İşte günün önemli transfer haberleri...

#2
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Milan, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Rafael Leao için 60 milyon euro bonservis istiyor. ​Oyuncunun talep ettiği ücret ise 14 milyon euro. (AKŞAM)

#3
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin ayrılık ihtimaline karşın Ümit Akdağ için Alanyaspor ile girişimlere başladı. Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki savunmacıdan 10 milyon euro bonservis geliri bekliyor. ​(AKŞAM)

#4
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Inter, Singo için 35 milyon euroluk sözlü teklif sundu. Galatasaray ise oyuncuyu 50 milyon euronun altına bırakmak istemiyor. Inter'in yeni bir teklif sunmadı bekleniyor. ​(FANATİK)

#5
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Fenerbahçe, Nelson Semedo için Al-Shabab'tan teklif aldı. Yönetim, teknik heyetin raporu sonrası Semedo'yla ilgili son kararını verecek. (AKŞAM)

#6
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarının peşinde olduğu Gabriel Sara'dan en az 40 milyon euro bekliyor. ​(FANATİK)

#7
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

MOURINHO'DAN GONZALO GARCIA'YA FENERBAHÇE İZNİ

#8
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Real Madrid'in genç yıldızı Gonzalo Garcia'ya çevirdi.

#9
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki futbolcu için İspanyol devine sözlü teklif yaptığı öne sürüldü.

#10
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

HEDEF SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK

#11
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Fenerbahçe, Gonzalo Garcia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

#12
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Yönetimin, transferi bu formülle tamamlayarak genç oyuncuyu kadroya kazandırmayı hedeflediği belirtildi.

#13
Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

MOURINHO'DAN AYRILIĞA ONAY

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Foto - Mourinho'dan yıldız isme Fenerbahçe izni: Anlaşırsan git!

Portekizli çalıştırıcının, oyuncuya "Fenerbahçe için Real Madrid ile anlaşırsanız ayrılığa onay veririm." diyerek sarı-lacivertli kulübe transferi konusunda olumlu mesaj verdiği iddia edildi./ kaynak: haber7

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