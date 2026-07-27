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Spor Kayserispor’dan transfer hamlesi
Spor

Kayserispor’dan transfer hamlesi

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Kayserispor’dan transfer hamlesi

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Rumen futbolcu Marco Dulca, kente gelerek takıma katıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, bir yabancı transferi daha yaptı. Yeni sezonda başarılı olarak yeniden Süper Lig’e yükselmek isteyen sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Dulca ile anlaştı. Son olarak Romanya’nın Petrolul Ploiesti forması giyen Marco Dulca, Kayseri’ye gelerek sarı kırmızılı takımla idmanlara çıkmaya başladı.

Kayserispor, yeni sezon için Mamadi Camara, Denis Radu ve Jemal Tabidze ile de anlaşmaya varmıştı.

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