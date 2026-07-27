“Paralı Figüran” BirGün gazetesi! Karahasanoğlu’ndan çarpıcı değerlendirme
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Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında BirGün gazetesinin CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin "paralı figüran" iddiasını ele aldı. Karahasanoğlu, geçmişte CHP'nin farklı mitinglerine yönelik benzer eleştirilerin gündeme getirilmediğini savunarak, söz konusu haberin somut delillerden yoksun olduğunu belirtti.
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Dürüstlük abidesi BirGün.. CHP'ye paralı figüran desteği iddiası" başlıklı köşe yazısında, BirGün gazetesinde yayımlanan haber üzerinden CHP'de yaşanan tartışmaları değerlendirdi.
"Çifte standart uygulanıyor"
Karahasanoğlu, BirGün gazetesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Sarıyer'deki üye katılım törenine ilişkin ortaya attığı "paralı figüran" iddiasını eleştirerek, geçmişte CHP'nin farklı mitinglerinde gündeme gelen benzer iddiaların aynı yayın organları tarafından haberleştirilmediğini savundu.
Yazar, belediye çalışanlarının mitinglere katıldığı yönündeki geçmiş tartışmaların görmezden gelindiğini öne sürerek, bugün ortaya atılan iddiaların farklı bir yaklaşımla kamuoyuna sunulduğunu ifade etti.
"Somut delil ortaya konulmadı"
Ali Karahasanoğlu, BirGün gazetesinde yer alan haberde figüran olarak getirildiği ileri sürülen kişilere ilişkin somut deliller bulunmadığını iddia etti.
Haberde yer verilen fotoğraf ve ifadelerin iddiaları doğrulayacak nitelikte olmadığını savunan Karahasanoğlu, yalnızca genel anlatımlara yer verildiğini, isim, görüntü veya doğrulanabilir bilgilerle desteklenen somut örneklerin paylaşılmadığını yazdı.
Gürsel Tekin'in açıklamasını hatırlattı
Yazısında, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in söz konusu iddialara sert tepki gösterdiğini de hatırlatan Karahasanoğlu, BirGün gazetesinin muhabirine sahip çıkan açıklamasını da değerlendirdi.
Karahasanoğlu, gazetenin haberinin arkasında durmasına rağmen iddiaların kamuoyunu ikna edecek belgelerle desteklenmediğini savundu.
"Masumiyet karinesi" vurgusu
Ali Karahasanoğlu, yazısının sonunda gazetecilik ilkelerine dikkat çekerek, haberlerde masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve doğrulanabilir bilgi ilkesinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti.
Karahasanoğlu, aynı hassasiyetin farklı siyasi aktörlere ilişkin haberlerde de gösterilmesi gerektiğini belirterek, kamuoyuna sunulan iddiaların somut delillerle desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.
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