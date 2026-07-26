Destici: Sanatçı değil! Ne olduğu ortada’ demişti! 53 yaşındaki Gülben Ergen bikinilerini giyip ücretli abonelik başlattı

53 yaşındaki Gülben Ergen, Instagram’da ücretli aboneliğe geçti! Takipçilerine özel soru-cevap, canlı yayın ve günlük yaşamından kesitler sunacağını açıklayan ünlü şarkıcı, aylık abonelik ücretini 79,99 TL olarak belirledi. Duyuruyu bikinili ve bornozlu videolarıyla yapan Ergen, sadece bir gecede 1.136 aboneye ulaşarak yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti.

NE OLDUĞU ORTADA

Adıyaman’da anaokulu açılışında çekilen halayda başörtülü bir kadının elini ısrarla tutmayarak büyük tepki çeken Ergen’e Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici sert sözlerle tepki göstermiş “Bana göre sanatçı değil! Ne olduğu ortada” demişti. Destici "Bunlar bizden değil. Adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor" diye sözlerine devam etmişti.

CHP’Lİ ERGEN FİYATINI 79.99 OLARAK BELİRLEMİŞ!

Bikinili ve bornozlu görüntülerini 79,99 liraya takipçileriyle paylaşan Ergen, özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yapılan yorumlarda “CHP’li Gülben Ergen, aylık fiyatını 79.99 olarak belirlemiş.. Çocuklarının yüzüne bakmaya utanmıyor musun? Anaokulu açıp çocuklarımızı kendi emelleri doğrultusunda eğitmeyi düşünen nu zihniyeti ihbar ediyoruz. Kendi çocuklarını, evini, mahremini utanmadan teşhir eden bu karanlık yüzlü ajanının açtığı okullar kapatılsın” tepkileri öne çıktı.