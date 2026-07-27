CHP'de Grup Başkanlığı seçiminde kriz! Aday çekildi, vekiller salonu terk etti

CHP'de, TBMM Grup Başkanlığı seçimi parti içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında yaşanan gelişmeler, seçim sürecine damga vurdu.

Özgür Özel ve beraberindeki milletvekillerinin partiden ayrılmasının ardından yeni grup yönetimini belirlemek için yapılan toplantıya davet edilen 44 milletvekilinden 39'u katıldı.

İlk turda öndeydi

Grup Başkanlığı için Faik Öztrak ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol yarıştı.

İlk tur oylamasında Gürsel Erol 19 oy alırken, ikinci turda 17 oyda kaldı. Oylamanın ardından kürsüye çıkan Erol, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

"Kılıçdaroğlu seçime müdahale etti"

Gürsel Erol, yaptığı açıklamada seçim sürecine parti yönetiminin müdahale ettiğini öne sürdü.

Kendisine adaylıktan çekilmesi yönünde baskı yapıldığını iddia eden Erol, milletvekillerinin özgür iradesinin gölgelendiğini savundu.

Engin Altay'ı önerdi

Adaylıktan çekildiğini açıklayan Gürsel Erol, Faik Öztrak'ın da yarıştan çekilmesini istedi.

Grup Başkanlığı için Engin Altay'ın ismini öneren Erol'un bu teklifi karşılık bulmadı. Altay görevi kabul etmezken, Faik Öztrak yarıştan çekilmedi.

Yapılan oylama sonucunda Faik Öztrak, CHP'nin yeni TBMM Grup Başkanı seçildi.

Tepki gösteren vekiller salonu terk etti

Seçim sürecinde yaşanan tartışmaların ardından bazı CHP milletvekilleri duruma tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Parti kulislerinde yaşanan gelişmelerin, CHP içerisindeki görüş ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdiği yorumları yapıldı.

Gürsel Erol'dan "tekelleşme" çıkışı

Seçimin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürsel Erol, parti içinde "tekelleşme" yaşandığını savundu.

Erol paylaşımında, CHP'nin biat edenlerin değil, fikir üretenlerin ve itiraz edebilenlerin partisi olduğunu belirterek, milletvekillerinin özgür iradesinin korunması gerektiğini ifade etti.

Parti içi demokrasinin önemine vurgu yapan Erol, mücadelesinin kişiler için değil, CHP'nin demokratik gelenekleri ve geleceği için olduğunu kaydetti.