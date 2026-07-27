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Dünya Trump’tan iddialara tepki! Dünyadaki herkesten daha fazla var
Dünya

Trump’tan iddialara tepki! Dünyadaki herkesten daha fazla var

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Trump’tan iddialara tepki! Dünyadaki herkesten daha fazla var

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun mühimmat stoklarında sıkıntı yaşadığına yönelik iddiaları reddetti. Trump, ABD’nin ihtiyaç duyulandan çok daha fazla mühimmata sahip olduğunu belirterek, “Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmatımız var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun önleyici füze ve mühimmat stokları nedeniyle İran’a yönelik saldırı planlarını ertelediği iddialarına yanıt verdi.

Wall Street Journal’a değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD ordusunun mühimmat kapasitesine ilişkin endişeleri doğru bulmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran’a geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Trump, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı değerlendirmede, mühimmat stoklarının yeterli olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki herkesten çok daha fazla mühimmata ve ihtiyacımız olandan çok daha fazlasına sahibiz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin mühimmat stoku kaygısı yaşadığı öne sürülmüştü

The New York Times (NYT) gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Trump’ın ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran’a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığını öne sürmüştü. Mühimmat stoku ile ilgili endişeyi ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in dile getirdiği iddia edilmişti.

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