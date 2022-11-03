İslam Memiş, ocak ayını işaret etti uyardı: 2022 bitmeden gram altının nakit tarafını önemseyin!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,51 olarak gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise enflasyona karşı tedbirler alırken faizde indirime gidildi.

'ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ KOLAY GÖRÜNMÜYOR'

Ülkemizde asgari ücret ve memur zamlarının yanı sıra alım gücünü de etkileyen enflasyonla ilgili TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, enflasyonun beklentilerinin üzerinde geldiğini ifade etti. Enflasyonda bir durağanlık ve bir yavaşlama görmediğini aktaran Memiş, "Bu kadar tedbirlere rağmen, bu kadar yüksek gelmesini de önemsiyorum” ifadesini kullandı.

'TÜM SEKTÖRLERDE YAVAŞLAMA VAR'

Vatandaşın krediye ulaşmada sorunlar yaşadığına da dikkat çeken Memiş, "Kredi muslukları ve finansal kredi musluklarının kısılması, BDDK’nın tedbirleri ve döviz karşısındaki liralaştırmalara rağmen, bu kadar yüksek enflasyon gelmesi bence önemli. Enflasyonun düşürülmesi çokta kolay görünmüyor. Tüm sektörlerde bir yavaşlama var. Talebin durması insanların almadığı ya da talep etmediği anlamına gelmiyor. Malın fiyatının yüksek olmasında kaynaklanıyor. Siz kredi musluklarını bir tarafta kısıyorsunuz, bir yandan da “Enflasyonla mücadele edeceğim düşüreceğim” diyorsunuz rakamlar yüksek gelince de vatandaşın kafası karışıyor. Laflara bakıyor cebine bakıyor ve burada bir tezat var diyor" ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ RİSKLİ TARAFA GİDER'

Vatandaşın yüksek enflasyon karşısında kendini korumak için altın ve dövize yöneldiğini vurgulayan Memiş şunları söyledi:

"Vatandaş, evimi arabamı bir an önce alayım diyor ama kredi kullanamadığı için buna da ulaşamıyor. Piyasa bu şekilde kitlenir. Ocak ayına gelmeden önce kredi ve nakit musluklarını bir an önce açmak gerektiğini düşünüyorum. Burada bir tıkanıklık var bu sadece vatandaşlar için de değil, iş insanları ve sektör için de çok önemli. Bu kadar yüksek enflasyona rağmen bir de nakite ulaşmayı zorlaştırırsanız bence süreç riskli bir tarafa gider. O yüzden ben nakit tarafını önemsemeye devam ediyorum.

“TÜRKİYE’NİN FAİZ POLİTİKASINDA BİR PROBLEM YOK”

tgrthaber'in aktardığı habere göre; Merkez Bankasının faiz kararları hakkında da konuşan Memiş, “Türkiye’nin faiz politikasında şu anda bir problem yok. Diğer merkez bankaları faizi artırıyor ama enflasyonu düşüremiyor. En azından yüksek bir enflasyon karşında düşük faiz politikası belirledi. Sistemde bir problem var enflasyonu düşürmek için herkesin elini taşın altına koyması lazım” sözlerini kullandı.

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