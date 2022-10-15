İslam Memiş ilk kez bu kadar açık konuştu: Altını olan bunu yapsın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD'de beklentilerin üzerinde çıkan enflasyonun piyasaları nasıl etkileyeceğini yazdı. Elinde doları, altını, kripto parası olan ne yapmalı? Bunları yapan kazanır...

İşte İslam Memiş'in TV100'deki köşesinde kaleme aldığı yazısı:

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı.

ABD’de Eylül ayına ilişkin tüketici fiyatları enflasyonun kalıcı olduğunu gösterdi.

ABD’de yıllık enflasyon yüzde 8,2 ile beklentileri aştı.

Çekirdek enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı.

Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi, Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) Kasım toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımının yüzde 100 fiyatlanmasına neden oldu.

Veri açıklandıktan sonra dolar endeksi (dxy), 112,53’den 113,83’e yükseldi.

Dolar, diğer para birimleri, kripto paralar ve emtia fiyatlarını tekrar baskıladı.

Dolar karşısında değer kaybeden tüm enstrümanlar, baskı altında kalmayı sürdürecek gibi görünüyor.

Geçici dedikleri enflasyonun kalıcı olduğunu herkes gördü!

Fed, Kasım toplantısında 75 baz puan faiz artıracak.

Artıracak artırmasına da IMF ve BM’nin uyarılarına ne diyecek?

Bugün euro, sterlin, altın ve gümüş kime ucuz?

ABD’ye.

Dolar karşısında değer kaybetmiş bu kadar enstrüman orta ve uzun vadede avantajlı.

Dolar yükselirken, altın da baskılanırken tüm merkez bankaları altın stoklarını arttırıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 ton daha stoklarına ekledi.

Güzel hamleler yapmaya devam ediyor.

Altın ve gümüşte korku ve panik ortamı oluşturmak onların işine geliyor.

Çünkü ucuz toplamak için manipüle etmek gerek.

Kripto para ve emtia yatırımcısı, baskılanma karşısında biraz beklemeyi ve izlemeyi tercih etmeli.