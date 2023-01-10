İslam Memiş hiç bu kadar iddialı olmamıştı! Sandık altını uçurdu… Yeni rekorlar yolda

Küresel piyasalarda altında bir kritik eşiğin daha üzeri test edilirken, gram altında da yeni rekor izlendi.

ABD'de ücret artışlarının ılımlılaştığına işaret eden istihdam verilerinin ardından Fed'e dair beklentiler değişirken, dolarda aşağı yönlü baskı yaşandığı görüldü.

Altında ise spot piyasada prim kaydedildi. Altının onsu 1.880 doların üzerini test etti. Spot piyasadaki altın fiyatları ve Dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.135 ile rekor seviyeyi test etti.

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 artışla 1.124 liradan tamamladı.

YÜZDE 1 ARTIŞ

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 1 artışla bin 135 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 860 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 550 liradan satılıyor.

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verisinin Aralık'ta 223 bin artarak beklentileri geride bırakmasına karşın, ücret artışları ile çalışma saatlerinin yavaşlaması ile Fed'in şahin para politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisinin güçlenmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 25 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

PİYASA UZAMANI DEĞERLENDİRDİ

Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altının 2023’e iyi bir başlangıç yaptığını hatırlatarak, seçim dönemini işaret etti.

Seçim dönemine gelmeden önce altında bin 500 lira beklentisi olduğunu belirten Memiş şunları söyledi:

“1130 lira bandını kırdı ancak benim beklentim mart sonu nisan başı gibi 1500 liraları görmesi. Altının akıbeti muhtemelen mayıs ayında yapılacak seçimlerden sonra belli olacak ancak o tarihe kadar 1500 liraları bulması çok mümkün gözüküyor.”

DOLAR UYARISI: AKILLICA DEĞİL

Memiş, birikimini dolarda tutan yatırımcılara da seslendi. 2023 için FED’in elini belli ettiğini ve hamlelerinin tahmin edilebilir olduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Döviz konusunda sterlin çok daha makul gözükmekte. Bana kalırsa dolar da kalmanın şu an için pek bir mantığı yok. Bakan Nebati de yaptığı açıklamada dövizde sert düşüş veya çıkışları önleyeceklerini hatırlattı”

Kaynak:Talha Özmen Odatv.com