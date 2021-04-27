İslam Memiş dolarda 'Agresif yükselişler olacak' deyip rakam verdi
17 günlük kapanma öncesi altın ve dolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dolar kurunun 8,80 TL seviyelerini görebileceğini söyledi.
17 günlük kapanma öncesi altın ve dolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını kapanmadan önce görmesi gerektiğini söyleyerek kapanma döneminde dolarda agresif yükselişleş olabileceğini söyledi. Yükselişlere ilişkin tahminde bulunan Memiş, dolar kurunun 8,80 TL seviyelerini görebileceğini söyledi.