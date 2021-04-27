  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İslam Memiş dolarda 'Agresif yükselişler olacak' deyip rakam verdi
Ekonomi

İslam Memiş dolarda 'Agresif yükselişler olacak' deyip rakam verdi

17 günlük kapanma öncesi altın ve dolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dolar kurunun 8,80 TL seviyelerini görebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 13:58:00 -

17 günlük kapanma öncesi altın ve dolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını kapanmadan önce görmesi gerektiğini söyleyerek kapanma döneminde dolarda agresif yükselişleş olabileceğini söyledi. Yükselişlere ilişkin tahminde bulunan Memiş, dolar kurunun 8,80 TL seviyelerini görebileceğini söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kamyona arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi
Aktüel

Kamyona arkadan çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik
Gündem

Balbay'dan skandal sözler: Teröristleri eğittik

Canlı yayında Eski CHP'li milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'yi teröristleri eğitmekle suçlayarak bir skandala imza attı.
O ülkedeki şiddet olaylarında bir haftada 239 kişi hayatını kaybetti
Dünya

O ülkedeki şiddet olaylarında bir haftada 239 kişi hayatını kaybetti

Afrika ülkesi Nijerya'daki şiddet olaylarında silahlı saldırılarda geçen hafta 239 kişinin öldürüldüğünü iddi edildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay