İslam Memiş bu iş çok ciddi diyerek altın yatırımcılarını uyardı! Çok büyük tufan geliyor

Gram altın tahminleri ile dikkat çeken finans analisti İslam Memiş, "1 Ocak'ta başladı, bu iş ciddi" uyarısı ile korkuttu.

Dünyanın birçok noktasındaki çatışmaları işaret eden Memiş, "Nereye bakarsak sorun.

Ülkeler barut fıçısı gibi. Geleceğe dair ise endişe ve belirsizlik. Bu ortamda küresel ekonomiye dair iyimser beklentisi olanlara diyecek bir şey yok" dedi.

TV100'deki yazısında Memiş, şöyle devam ett: "Daha önce size “Büyük tufana hazır olun” uyarım vardı. 1 Ocak itibariyle başladı. Bu iş ciddi."

Memiş, bu sözlerinin ardından beklentilerini açıkladı ve uyarılarda bulundu...

"Böyle bir ortamda varlıklarınız üzerindeki getiriye değil, varlıklarınızı korumaya odaklanın" diyen Memiş, şöyle devam etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Varlıkları üzerinden “Düştü, yükseldi” muhabbeti içinde olanlar yine uyanamamış olanlardır.

Dışarda yemek yemeyi mi azaltırsınız, giderlerinizi tekrar gözden mi geçirirsiniz, işinize sımsıkı sarılıp varlıklarınızın kıymetini mi bilirsiniz bilemem.

Kimi eleştirirseniz eleştirin, değişen bir şey olmayacak.

Yeni dünya düzeninin sancılı bir değişim sürecindeyiz.

Mesele artık değer değil, sahip çıkmakta!"