  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü online alışveriş markası iflas etti! Müşteriler şokta, yana yakıla 'Siparişlerimiz ne olacak?' diye sormaya başladılar

Kimi vezir olur kimi rezil olur! İşte şimdi Aslı’ya gülüp geçebilirsiniz

Dolarda 40 lira depremi! Maalesef kötü haber

Ekmeklerini 'taştan' çıkaracaklar! Petrol zengini ülkeye bakın ne satıyoruz!

İsrail ordusundan kan donduran itiraf! Öldürdükleri Gazzelileri mezardan çıkarıyorlar!

Akrabasını zikirle yolcu eden adam viral oldu

Tüm Türkiye'ye gece yarısı ilan edildi! 3 parti kapatıldı

Palavracılara kim inanır? Söz verip sözünü tutmayan Tanju’dan bir söz daha

Bakan Kacır'ın tepkisi sosyal medyayı salladı: Vuhhh gitti adam

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni ikramiye kararı: O düzenleme iptal edildi
Ekonomi İslam Memiş bu iş çok ciddi diyerek altın yatırımcılarını uyardı! Çok büyük tufan geliyor
Ekonomi

İslam Memiş bu iş çok ciddi diyerek altın yatırımcılarını uyardı! Çok büyük tufan geliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-19 14:47:00 -
İslam Memiş bu iş çok ciddi diyerek altın yatırımcılarını uyardı! Çok büyük tufan geliyor

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'büyük tufan' uyarısında bulundu. Memiş, "1 Ocak'ta başladı, bu iş ciddi" ifadeleriyle dikkat çekti.

Gram altın tahminleri ile dikkat çeken finans analisti İslam Memiş, "1 Ocak'ta başladı, bu iş ciddi" uyarısı ile korkuttu.

Dünyanın birçok noktasındaki çatışmaları işaret eden Memiş, "Nereye bakarsak sorun.
Ülkeler barut fıçısı gibi. Geleceğe dair ise endişe ve belirsizlik. Bu ortamda küresel ekonomiye dair iyimser beklentisi olanlara diyecek bir şey yok" dedi.

TV100'deki yazısında Memiş, şöyle devam ett: "Daha önce size “Büyük tufana hazır olun” uyarım vardı. 1 Ocak itibariyle başladı. Bu iş ciddi."

Memiş, bu sözlerinin ardından beklentilerini açıkladı ve uyarılarda bulundu...

"Böyle bir ortamda varlıklarınız üzerindeki getiriye değil, varlıklarınızı korumaya odaklanın" diyen Memiş, şöyle devam etti:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Varlıkları üzerinden “Düştü, yükseldi” muhabbeti içinde olanlar yine uyanamamış olanlardır.

Dışarda yemek yemeyi mi azaltırsınız, giderlerinizi tekrar gözden mi geçirirsiniz, işinize sımsıkı sarılıp varlıklarınızın kıymetini mi bilirsiniz bilemem.

Kimi eleştirirseniz eleştirin, değişen bir şey olmayacak.

Yeni dünya düzeninin sancılı bir değişim sürecindeyiz.

Mesele artık değer değil, sahip çıkmakta!"

 

Altınok'a tebrik telefonu açan Bahçeli: İnşallah Ankara’yı kazanacağız!
Altınok'a tebrik telefonu açan Bahçeli: İnşallah Ankara’yı kazanacağız!

Siyaset

Altınok'a tebrik telefonu açan Bahçeli: İnşallah Ankara’yı kazanacağız!

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk mesaj!
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk mesaj!

Siyaset

Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan ilk mesaj!

Turgut Altınok vatandaşlara ilk konuşmasını yaptı
Turgut Altınok vatandaşlara ilk konuşmasını yaptı

Siyaset

Turgut Altınok vatandaşlara ilk konuşmasını yaptı

Altın haftayı düşüşle mi kapatacak?
Altın haftayı düşüşle mi kapatacak?

Ekonomi

Altın haftayı düşüşle mi kapatacak?

Elinde altın olan merak ediyor! Gram ve çeyrek altın bu seviyeleri deneyecek
Elinde altın olan merak ediyor! Gram ve çeyrek altın bu seviyeleri deneyecek

Ekonomi

Elinde altın olan merak ediyor! Gram ve çeyrek altın bu seviyeleri deneyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23