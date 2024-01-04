İslam Memiş altın borçlanacakları uyardı!

Altın fiyatları yeni yıla rekor kırarak başladı. Şu sıralarda ons altın tarafındaki düşüşten etkilenen altın gram fiyatı rekor yükselişlerine ara verdi. Bu kapsamda 'Altın fiyatları düşecek mi artacak mı' sorusu yanıt aramaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın tarafındaki beklentilerini açıkladı.

FED'DEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Aralık ayı toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Fed tutanaklarına göre para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer ise 2024 yılında faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti. Tutanaklarda erken faiz indirimine gidilebileceğine yönelik bir mesaj gelmemesi ise piyasalar tarafından dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken beklentilerini paylaştı.

"DİP SEVİYESİ ONS ALTINDA 2000 DOLAR ALTIN GRAMDA 2000 TL"

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle:

"Ons altın tarafında 2063 dolar seviyesi var karşımızda yine 2024 yılı itibariyle 2000 dolar dip seviyesi gram altında da 2000 TL dip seviyesi olacak.

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İŞTE YILIN İLK ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ALTIN BEKLENTİSİ

Yılın ilk çeyreğinde gram altın tarafında 2150-2250 lira, ons altın tarafında 2150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum.

"YÜKSELİŞ TRENDİ KARŞIMIZDA OLACAKTIR"

Yılın tamamına baktığımızda ons altın tarafında 2350 dolar seviyesi öngörüm var. Gram altın TL fiyatında yılın ilk çeyreğinde 2150 TL yılın ortalarında 2500-2700 TL seviyesi daha sonra yıllık bazda 3000 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş karşımızda olacaktır.

"ALTIN GRAM HER AY YENİ BİR REKOR TAZELEYECEK"

Gram altın tarafında her ay yeni bir rekor tazeleyen bir fiyatlama karşımızda olmaya devam edecek.

"ELİNDE ALTIN BULUNDURAN ACELE ETMEMELİ"

Elinde altın bulunduran yatırımcı satış için acele etmemesi gerekiyor.

"2024 YILINDA ALTIN ÇAĞI OLACAK"

2024 yılında altın çağı yaşanacağı için en fazla getiri gram altın tarafında olacağını söyleyebilirim.

"ALTIN BORÇLANACAKLAR 3000 TL SEVİYESİNE DİKKAT"

Altın borçlanılmamalı ama borçlanmak durumundaysanız 3000 TL seviyesini göz önünde bulundurmanız gerekiyor."

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