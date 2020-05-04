İslam İktisadı Araştırma Merkezi'nin yeni direktörü Taha Eğri oldu

İSTANBUL (AA) - İslam İktisadı Araştırma Merkezi'nin (İKAM) kurulduğu günden bu yana yürütme kurulu başkanlığı vazifesini yürüten Doç. Dr. Lütfi Sunar, görevini Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri'ye devretti.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, İKAM'da bayrak değişimi gerçekleşti. Merkezin yürütme kurulu başkanlığı görevini Kırklareli Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri üstlendi. Taha Eğri, görevi, merkez kurulduğu günden bu yana bu görevi yürüten Doç. Dr. Lütfi Sunar'dan devraldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Taşdemir, Sakarya Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Hamdi Çilingir ve İslam İktisadı alanında çalışmalar yapan Melih Turan da İKAM Yürütme Kuruluna katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Lütfi Sunar, İKAM’ın Türkiye’deki iktisadi ve sosyal sorunlara yeni bir perspektiften çözümler öneren önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların bundan sonra da gelişerek devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Sunar, İKAM’ın temel felsefesinin "adil bir dünya ve bereketli bir iktisat" anlayışı olduğuna dikkati çekerek, insanlığın bu anlayışa ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Verilen bilgiye göre, 2016 yılında İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı bünyesinde kurulan İKAM, "İslam iktisadı" düşüncesinin külli bir şekilde inşası için yetkin fikir ve teorilerin üretilmesini teşvik etmeyi ve yeni çalışmalara zemin teşkil etmeyi amaçlıyor.

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda etkinlik, organizasyon atölye ve yayım faaliyeti gerçekleştiren İKAM, özellikle "İktisat Yayınları", "İslam İktisadı Bibliyografyası" ve "İslam İktisadı Ödülleri" gibi projeleri İslam iktisadı alanına sundu.



