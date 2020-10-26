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Gündem İslâm düşmanlığına karşı ümmet tek vücut
Gündem

İslâm düşmanlığına karşı ümmet tek vücut

Geçtiğimiz günlerde “İslam tüm dünyada krizde” şeklinde haddini aşan sözler sarfeden Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un son olarak Peygamber Efendimiz’in sözde tasvir edildiği alçak karikatürü ülkede serbest bırakıp, ders kitaplarına kadar sokması bardağı taşıran son damla oldu. Fransa’nın yanı sıra Almanya, Hollanda ve Avusturya’da giderek tırmanan İs-lam düşmanlığı, ümmeti ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:52:00 -
İslâm düşmanlığına karşı ümmet tek vücut

Macron’a “İslam ile uğraşma, Müslümanlardan özür dile ve o karikatürü yayından kaldır” diyen ümmet, Avrupa’ya da “Irkçı akımların önünü kesin” çağrısı yaptı.

Ahlaksız karikatür infiale yol açtı

2015 yılında Charlie Hebdo Dergisi tarafından yayımlanan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin Macron eliyle yeniden yayınlanması İslam coğrafyasında infiale yol açtı. Başkan Erdoğan’ın, “Zihinsel tedaviye ihtiyacı var” diyerek eleştirdiği Macron’a, Türkiye, Katar, Kuveyt, Fas, Ürdün, Lübnan, Filistin, İran, Suriye, Irak, Mısır, Cezayir, Yemen ve Pakistan’dan tepki yağdı. Barış Pınarı Harekatı bölgesi ve İdlib halkı da sokağa inerek Fransa’yı protesto etti.

İslam ümmetinden özür dilenmeli

Katar, Suriye ve Libya halkı, Fransız mallarını boykot çağrısı yaparken, Filistin’de Macron’un ağzına kemik iliştirilen bir posterin altına, “Bulutlar, havlayan köpeklerden zarar görmez” ifadesi kullanıldı. Pakistan ve İran’dan yapılan açıklamalarda, Batı’daki siyasetçilerin İslamofobiyi cesaretlendirdiği belirtilerek, “Fransa’daki saldırılar tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Fransa İslam ümmetinden özür dilemeli. Avrupa ırkçı siyasi yaklaşımlara ‘dur’ demelidir” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
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