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Dünya İslam düşmanı İsveç'e en net tavır Afganistan'dan geldi
Dünya

İslam düşmanı İsveç'e en net tavır Afganistan'dan geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-11 09:56:00 -
İslam düşmanı İsveç'e en net tavır Afganistan'dan geldi

Afganistan İslam Emirliği Kur’an-ı Kerim yakılmasına müsaade ettiği için İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Afganistan İslam Emirliği Kur’an-ı Kerim yakılmasına müsaade ettiği için İsveç'in Afganistan'daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Afganistan İslam Emirliği'nin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kur’an-ı Kerim yakılmasına izin verdiği için Müslümanlardan özür dileyene kadar İsveç’in Afganistan’daki tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Kur’an-ı Kerim yakılmasını küstahça bir olay olarak nitelendiren Mücahid, tüm İslam ülkelerinin İsveç ile olan ilişkisini gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

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