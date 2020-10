İslam düşmanı Fransa’ya boykot çağrısı

Yunus Emre’nin Peygamberimiz için kaleme aldığı “Canım kurban olsun senin yoluna” şiirini okuyan Erdoğan, İslam aleminin, çarşambayı perşembeye bağlayan gece ulaşacağı Mevlid Kandili’ni de tebrik etti. Erdoğan, “İslam alemi gerçekten sancılı imtihan ve zorluklarla dolu günler yaşıyor. Zulmün, terörün, işkencenin ve daha nice dinimizce ve Peygamberimizce yasaklanmış fiilin her gün, her an işlendiği bir dönemin içindeyiz” diye konuştu.



İslam düşmanlarına son uyarı



Fransa’da ve Almanya’da yaşananların bütün dünyanın gözü önünde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Batı, özellikle Hristiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum, her şeyden önce insanız. İnsan olarak Hristiyana da Musevi’ye de sahip çıkıyoruz. Gelin, Fransa’da eğer Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. 6 milyon insanı Avrupa’da yaşayan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak muhataplarımıza şu ikazı yapmakta fayda görüyorum; Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir.



Sakın Fransız malı almayın!



Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa ‘Türk markalı mal satın alınmayın’ diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın. Fransa’nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı. Şansölye Merkel’e de sesleniyorum; hani sizde din özgürlüğü vardı, hani sizde din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı? Siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi’nin adeta zincir halkalarısınız.



Müslümanca yaşamak imkansız



2. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’daki Musevilere karşı yürütülen linç kampanyasının bir benzerine bugün Müslümanlar maruz kalıyor. Avrupalı Müslümanlar bilinçli, planlı, kasıtlı bir şekilde kandan ve şiddetten beslenen yapıların kucağına itiliyor. Açıkça söylüyorum, günümüzde Batı’da Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak İslam’a göre hayat sürmek giderek imkansız hale geliyor. FETÖ gibi örgütler en üst düzeyde korunurken dininin gereğini yapmaktan başka gayesi olmayan samimi müminler dışlanmakta, ötekileştirilmektedir.”



Camileri ahıra çevirmişlerdi



Türkiye’de geçmişte yaşanan din düşmanlığına da değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Millet olarak bir dönem çocuklarımıza dinimizi hakkıyla öğretememenin, kendi kültür ve geleneklerimizle yetiştirememenin sıkıntısını çok çektik. Camilerin emlak niyetine satıldığı, ibadethanelerin ahıra çevrildiği, Kur’an kurslarının kapatıldığı günlerimiz oldu. Kur’an-ı Kerim’in tren vagonlarında, ahırlarda, derme çatma binalarda gizli saklı şekilde öğretildiği süreçlerden geçtik. Milletin desteğiyle kurulan Kur’an kursları, imam hatip okullarımızın kapısına kilit vuruldu. Son 18 yılda bu faşist zihniyeti tasfiye etmekle kalmadık, hayal dahi edilemeyen birçok reformu hayata geçirdik.”

Yılda 200 bin çocuğa Kur'an eğitimi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, “2020 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası” etkinliklerinin “Peygamberimiz ve Çocuk” temasıyla yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi: “Çocukları mutsuz ve sahipsiz bir ev, şehir, ülke ve dünya rahmetten, bereketten ve nice güzellikten her daim mahrum kalır. Bunun için çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize tüm hocalarımızla ve seferberlik ruhuyla devam edeceğiz. 4-6 yaş Kur’an kurslarımıza her yıl ortalama 200 bin çocuğumuz kayıt yaptırmakta, 100 bine yakın çocuğumuz hafızlık kurslarında, 3 milyonu aşkın çocuğumuz yaz Kur’an kurslarımızda eğitim öğretim görmektedir.”



Erbaş programda, Erdoğan’a hediye de takdim etti.