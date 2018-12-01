İslâm düşmanı alçaklar

Dünyaya insanlık ve hoşgörü dersi veren Batılı ülkelerde İslamofobi ve ırkçılık her geçen gün tırmanıyor. İslam’ı yeniden tanımlamak gibi küstah bir amaç taşıyan ve Almanya’da yaşayan milyonlarca Müslümanı dinlerinden koparmak için tasarlanan “Alman İslam Konferansı” skandallara sahne oldu. Din adına hiçbir yetkin insanın katılmadığı ve Diyanet’in yok sayıldığı konferansta, Türkiye ve İslam karşıtlığıyla bilinen Serap Güler isimli provokatör, mini etekle katıldı. Avrupalı iki youtuber kız ise kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ayaklarının altına aldıkları bir videoyu yüzbinlerce takipçisi olan sosyal medya kanallarından yayınladı.

FETÖ projesi sahnede

Bir FETÖ projesi olan İslam’ı yeniden yorumlamak sevdasına kapılan Almanya’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Alman İslam Konferansı” birçok skandala sahne oldu. Son ve hak din olan ve köklü bir literatüre sahip olan İslam’ı, kendilerine göre yorumlamak isteyen Almanya’daki konferansa hiçbir yetkin isim çağrılmadı. Türkiye ve Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Uyum Müsteşarı Serap Güler mini eteğiyle katıldı ve İslam adına ahkam kesme kalktı.

Domuz eti servisi

Rezaletin boyutu bu kadarla da sınırlı kalmadı. Diyanetin adeta yok sayıldığı konferansa, FETÖ’ye destek veren açıklamalarda bulunan Cem Özdemir de katıldı. Konferans sonrası yapılan ikramlarda ise domuz eti bile servis edildi. İslam dininin konuşulduğu konferansa İslam karşıtı hareket ve söylemlerin damga vurması Batı’nın kirli yüzünü gözler önüne serdi.

Alçak sürtükler!

Avrupalı iki youtuber kızın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ayaklar altına alarak paylaşması büyük tepki çekti. İnsanlığın hidayet rehberi olan kutsal kitabımızın, ayaklar altına alınarak ezilmesi Batı insanının küstahlığını ve hazımsızlığını tescilledi.

Irkçılık çocuklarda

Emperyalizmin kalesi olan ve sömürgeci anlayışını halen terk etmeyen İngiltere’de de ırkçılık çocuklara kadar sirayet etmiş durumda. Ülkelerindeki kan ve gözyaşından kaçarak Avrupa’ya sığınan Suriyeli mülteciler, bu defa da Batı’nın vahşi yüzüyle karşılaştı. İngiltere’nin Huddersfield şehrinde yaşayan 15 yaşındaki Suriyeli mülteci Cemal isimli çocuğun kolu İngiliz faşistler tarafından acımasızca kırıldı. Cemal’in kendisinden bir yaş küçük kız kardeşinin başörtüsü de okul arkadaşları tarafından başından zorla çekildi ve darba uğradı.

Aydın Doğan’dan skandal

Geçtiğimiz aylarda medyadan sürpriz bir şekilde çekilenAydın Doğan adına bu yıl 35. düzenlenen karikatür yarışmasında büyük bir skandala imza atıldı. Önceki gün Mimar Sinan Üniversitesi Osman Hamdi Bey Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde ikincilik ödülü, İranlı karikatürist Shahrokh Heidari’nin çizdiği karikatüre verildi. Buram buram İslamofobi kokan karikatürde, çarşaflı bir hanım, büyük kara bir sinek ve kadının elinde ise sinek kovma aparatı bulunuyor.