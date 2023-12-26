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Gündem

İslam düşmanı akademisyen PKK yandaşı çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 11:29:00 -
İslam düşmanı akademisyen PKK yandaşı çıktı!

Kadir Has Üniversitesi'ndeki ibadethaneye ayakkabısı ile girip öğrencilerle tartışan akademisyen Zeliha Gizem Sayın'ın sicili kabarık çıktı. Zeliha Gizem Sayın'ın, TSK karşıtı bildiriye imza attığı, soruşturmada ise gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Kadir Has Üniversitesi'ndeki ibadethaneye ayakkabısı ile girip öğrencilerle tartışan akademisyen Zeliha Gizem Sayın'ın sicili kabarık çıktı. Zeliha Gizem Sayın'ın, TSK karşıtı bildiriye imza attığı, soruşturmada ise gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın ile öğrenciler arasındaki tartışma 24 Aralık Pazar günü sosyal medyaya taşındı.

Videoda mescit olarak kullanılan odanın önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler ile aynı odaya ayakkabı ile basan Sayın'ın tartışması yer aldı.

Kadir Has Üniversitesi'nin içinde bulunan mescide ayakkabıları ile girip öğrencileri provoke eden Zeliha Gizem Sayın'ın, TSK karşıtı bildiriye imza attığı, soruşturmada ise gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde; öğretim görevlisi Sayın'ın, tüm ısraralara rağmen özellikle ayakkabılarıyla mescit halısını çiğnediği görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"BEN HRİSTİYANIM, BEN BUDİSTİM"

Öğrencilerin haklı tepkisi üzerine, akademisyen sesini yükselterek gerilimi tırmandırdı ve "Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Bu benim ilgilendirmez. Ben Hristiyanım, ben Budistim." sözlerini sarf etti.

Israrla mescitten çıkmak istemeyen akademisyen güvenliğin çağırılması üzerine mescitten çıkmak zorunda kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tüm o anlar ibadethanedeki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kadir Has Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı duyuruda olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.Sosyal medyada yayılan videonun tepki çekmesinin ardından üniversitenin konuyla ilgili inceleme başlattığı, Sayın'ın ifadesinin alınması için emniyete çağrıldığı öğrenildi.
Olay sonrası TÜGVA da çirkin saldırıyı protesto etti.AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından, "Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır" dedi.Öte yandan Zeliha Gizem Sayın'ın; terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Hendek Operasyonları'na karşı çıkan "Barış Akademisyenleri Bildirisi"ne imza attığı, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.

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Yorumlar

kahraman

cinsine cekmis

Okur

İyide kardeşim bu ülkede istihbarat yokmu sicil taraması yapılmıyor mu nasıl oluyorda bu alçak üniversitede öğrenci yetiştiriyor bu aziz vatanda.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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