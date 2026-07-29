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Gündem Erdoğan düşmanlığı, kimleri kimleri nerelere savurmuş!
Gündem

Erdoğan düşmanlığı, kimleri kimleri nerelere savurmuş!

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Erdoğan düşmanlığı, kimleri kimleri nerelere savurmuş!

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığından dolayı nerelere savrulduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

11 ilimizi yıkan ve binlerce insanımızı hayattan koparan asrın felaketinde vatandaşları devlet kurumlarına değil de yardım etmeleri için Ahbap’a yönlendiren ünlüler tek tek ifadeye çağrılırken Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığından dolayı nerelere savrulduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.

O dönem algı operasyonu için düğmeye basan Karar, devletin kurumlarını görmezden gelerek milletten topladığı yardım paralarını kumara basan Haluk Levent'in başında olduğu Ahbap'ı yere göğe sığdıramadı.

 

Saliha Sultan imzalı sözde haberde Haluk Levent'in Ahbap'ı için 'nice yarayı saracak milyonları topladı' ifadesi kullanıldı.

Vatandaşı yanıltıp milyonlarca liranın kumar masalarında harcanmasına neden olacak haberler yapan Karar'ın hesap verip vermeyeceği ise merak ediliyor.

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Yorumlar

hasann

Kesinlikle hesap vermeli tamamen kapatılmalıdır!!!

Adem

Bir hainin gazetesinden haince olmayan yazik beklenirmi?bunlar hain truva atlari ülkemize...iyiki ak partide degil artik satilmis hain...
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