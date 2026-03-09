İslam Birliği Platformu’ndan İran’da yaşanan kıyımına tepki ! Dökülen her damla kan ümmetin ortak acısı

HABER MERKEZİ

Gazze’de yaşanan soykırımın ardından küresel haydut ABD ile eli kanlı İsrail’in şimdi de sudan gerekçelerle İran’ı hedef almasına tepkiler sürüyor. İslam Birliği davasına tam iman etmiş eski bakanlar, emekli generaller, ilahiyatçılar, yazar ve işadamlarından oluşan İslam Birliği Platformu, Haçlı- Siyonist ittifakınca İran’da düzenlenen saldırıları telin etti. İslam Birliği Platformu adına yapılan açıklamada, Dökülen her damla Müslüman kanının ümmetin ortak acısı olduğuna ve ehli Sünnet cemaatler ve sivil toplum kuruluşları olarak İran’da yaşanan kıyıma sessiz kalınmayacağı dile getirildi.

"Müminler ancak kardeştirler” ifadelerinin yer aldığı Hucurât Suresinin 10. Ayeti ile başlayan ve “Birlik ve Adalet Beyannamesi” adıyla yayınlanan bildiride;

“Bugün Batı metropollerinde, vicdan sahibi insanların kendi hükümetlerinin hukuksuz savaşlarına karşı seslerini yükselttiği bir vasatta; bizler, Ehli Sünnet cemaatler ve sivil toplum kuruluşları olarak sessiz kalamayız. Zîra dökülen her damla Müslüman kanı, hepimizin ortak acısıdır.” İfadelerine yer verildi.

DÖRT MADDELİK ÇAĞRI

Dört maddeden oluşan bildiri şöyle:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birinin yaşandığı, Lübnan’dan Yemen’e, İran’dan Gazze’ye kadar İslam coğrafyasının mazlum kanıyla sulandığı kritik bir zamandayız. Siyonist rejimin ve hamisi olan ABD ve küresel güçlerin, hukuk ve ahlâk tanımayan saldırganlığı neticesinde binlerce sivil, kadın, çocuk ve yaşlı ayırımı yapılmaksızın katledilmektedir.

Halklarına inat, halklarına rağmen, İspanya gibi yüz akı birkaç siyâsî yapı hariç, Siyâsî Batının müraî, zâlim ve güçlüden yana olduğunu bir daha gördük. Halbuki inanç ve ahlâkı ne olursa insan vicdan ve fıtratı, bu dehşetli ve büyük zulmün seyircisi, hele taraftarı asla olamaz, halklar seviyesinde taraftar olmadığını da görüyoruz.

Bugün Batı metropollerinde, vicdan sahibi insanların kendi hükümetlerinin hukuksuz savaşlarına karşı seslerini yükselttiği bir vasatta; bizler, Ehli Sünnet cemaatler ve sivil toplum kuruluşları olarak sessiz kalamayız. Zîra dökülen her damla Müslüman kanı, hepimizin ortak acısıdır.

İslam Birliği Platformu (İBP) olarak ilan ediyoruz ki:

1.. Zulme Karşı Tek Vücut: Mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun, bir Müslümanın canına kastetmek, tüm insanlığa ve İslam’ın izzetine saldırıdır. Ortadoğu’da yükselen bu ateş, sadece belirli bir bölgeyi değil, Ümmetin geleceğini hedef almaktadır.

2.. Ehlibeyt Sevgisi Ortak Paydamızdır: Bizler, Şia kardeşlerimizin bu ağır imtihanında yanlarındayız. Aramıza ekilmek istenen fitne ve tefrika tohumlarını, Ehlibeyt sevgisi ve İslam kardeşliği potasında eritmeye kararlıyız. Geleceğin büyük İslam Birliği, ancak bugün birbirimizin acısına sahip çıkarak inşa edilebilir.

3.. Hukuksuzluğa İtiraz: Batılı vicdanlı seslerin dahi "hukukî dayanaktan yoksun" olarak nitelediği bu katliamlar, uluslararası sistemin iflasıdır. Bizler, adaleti sadece kendimiz için değil, tüm mazlum coğrafyalar için talep ediyoruz.

4.. Kardeşlik Ahdi: İftirak ateşini körükleyenlere inat; birliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı şiar ediniyoruz. Şia kardeşlerimize uzattığımız bu el, basit bir nezaket değil, imanın zarurî gereğidir.

Ey Ümmetin evlatları! Bugün buğz etmek imanımızın en alt seviyesi, sesimizi yükseltmek ise tarihi sorumluluğumuzdur. Rabbimizden niyazımız, bu acıların Ümmetin uyanışına ve ebedi vahdetine vesile olmasıdır.

Bizler büyük İslâm âlimi ve mütefekkiri Bediüzzaman gibi Ehl-i Sünnet ve Şiaya sesleniyoruz:

"Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beyt'in muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zendeka cereyanı (dinsizlik akımları), birinizi diğeri aleyhinde âlet edip ezmesinde istimal edecek."

Zalimler için yaşasın cehennem! Müminler için yaşasın birlik ve kardeşlik!”