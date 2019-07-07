“İslam beni suç hayatından kurtardı”

yeniakit.com.tr Avustralyalı Robbie Maestracci, 8 yıl önce Müslüman oldu. Başına birçok olay gelen Maestracci, yaşadıklarını Avustralya basınında SBS’ye anlattı. İslam’ın kendisini kurtardığını söyleyen Robbie Maestracci’nin kendi ağzından hayat hikayesi şu şekilde:

Kendi ağzından hikâyesi

“1981’de Brisbane’de doğdum. 7 yaşındayken Amerika’ya gittik. Ebeveynlerim ayrıldılar ve babam Noumea ve New Caledonia’da hoteller idare ediyordu. Annemin Amerika’da bazı arkadaşları vardı ve bir tatil için gözden geçirdik. Orada iş buldu ve bir yıl diğerini izledi, nihayetinde ikinci kere evlendi.

New York ve New Jersey arasında yaşadık. Harikaydı, televizyonda gördüğünüz gibiydi. Çocuklar tamamıyla zıvanadan çıkardı. Çok fazla eğlence vardı, lakin yanlış tür eğlence.

Din, büyümekte olduğum dönemimde hayatımın bir parçasıydı. Küçük bir çocukken annemin beni dua etmeye teşvik ettiğini hatırlayabiliyorum. Bazen Katolikler’in bazense Pentekostallar’ın olmak üzere beni kiliseye götürürdü.

Gitmemek için yeterince büyük olduğum zaman, gitmedim... 16 yaşındayken Avustralya’y geri döndük. Annem o vakit söylemedi ama dönmemizin bir nedeni zannedersem bendim. Takıldığım çocuklarla yanlış yoldaydım. Annem Avustralya’ya tatil için geldiğimizi söyledi. Zamanla işin tek yönlü gidiş bileti olduğu ayyuka çıktı fakat annem beni oradan koparabilmek için tek yolun bu olduğunu fark etmişti.

Birkaç yıl etrafta canım sıkkın halde dolaştım. Hakikaten canım sıkkındı zira arkadaşlarımın yanına Amerika’ya dönmek istiyordum. Burada okula gitmeye çalıştım fakat sistem tamamıyla farklıydı. Kaydımı yazdırdıktan altı ay sonra bıraktım.

Uyuşturucuya bulanıyor, evliliği mahvoluyor, suçlara karışıyor

Kapıdan kapıya pazarlama yapılan bir işe girdim, bir tür tecrübesiz olarak okul sonrası atladığın şeydir. Daha sonra bir bankada ve Centrelink’te çalıştım, iyi işlerdi. Velakin eğlence için alınan uyuşturucular her daim arka planda yer alıyordu. Haftasonları gezmeye çıkar ve partilere giderdim.

Gözlemlediğim kadarıyla bu işle alakalı mesele; eğlence hapları hayatında bir şey oluncaya dek arka planda durur ve artık çok eğlenceli ya da nadirattan olmazlar.

Bana olan buydu. 22 yaşında evlendim. Baştan sona evliliğim boyunca uyuşturucu kullanmaya devam ettim ve evliliğim sona erdiği zaman tepetaklak oldum. Geleneksel bir hayat sürmede başarısız olduğumu hissetmiştim. Bununla iyi şekilde başa çıkamadım ve [yönümü iyice] uyuşturucu ile suçlara döndürdüm.

Kötü bir zamandı. Kaybolmuştum, kötü şeyler yapıyordum. Tipik bir suçluydum, uyuşturucu ile alakalı her şeye karışmıştım. İyi bir hayat yaşamıyordum, kendimden de memnun değildim.

2007’de uyuşturucu ile alakalı suçlardan 10 ay hapis cezası aldım. Dürüst olmak gerekirse, benim için o vakit bu hakikaten iyiydi. Hiç sağlıklı değildim. O sıra iki-üç gece ayakta kalıyordum, bazen daha bile fazla oluyordu, parti yapıyordum, iyi beslenmiyordum, dolayısıyla hapsedildiğim zaman bu durum yemek ve uyku alıp yeniden sağlıklı olmak [açısından] iyiydi.

Hapishane gözlerimi açtı. Olacağını düşündüğüm herhangi bir yer kadar kötü değildi, ancak nihayetinde kendini vardırmayı düşüneceğin bir hedef de değildi. Muhteşem bir yer yahut herhangi bir şey değildi.

Çıktığım zaman dümdüz geri doğrudan hayatıma. Durmadım bile. Zıvanadan çıkmadığım, aynı insanlarla aynı şeyi yapmadığım bir an bile yoktu.

Hapishane sonrası iç dünyasına dair sorgulama, kiliseye gidiş

Ancak yol esnasında bir yerde, tüm bu kötü şeyleri yaparken, varlığımın ruhî kısmı ile, bir şahıs ve karakter olarak kim olduğumla daha alakalı oldum. Ve fark ettim ki kendimin en kötü versiyonuna dönüşmüştüm.

Eski davranışlarımı değiştirmekle başladım, kendime ve diğer insanlara dürüst oldum. Gold Coast’ta bir Baptist kilisesine gitmeye başladım ve bölgedeki ihtiyaç sahibi insanları besleme işine dahil oldum. Perşembeleri yemek pişirirdik. Böyle şeyler yapmak bana fark ettirdi ki değişmek zor değildi, değişebilirdim.

Hakikaten kötü şeyler yaptığını, uyuşturucu sattığını, birbirlerine uyuşturucu haplar yahut para için zarar verdiğini bildiğim insanlara karşın iyi şeyler yapan güzel dindar insanlarla etrafımın sarılması iyi hissettirdi. Tam bir karanlığa karşı aydınlıktı.

Tanrı’ya inandım ancak teolojik olarak kendimi Hıristiyanlık ile tatmin olmuş bulmadım. Zihnim arka planında Kur’an’ı okumak ve bir camiye gitmek istedim.

Ve İslam ile müşerref olması

Hakikaten kötü bir zaman geçirmekte olduğum bir gün, birisine ulaşmam gerektiğini hissettim. Birkaç hafta evvel tanıştığım Muhammed isimli bir taksi şoförünün numarasını buldum. Onu arayıp onunla birlikte camiye gidip gidemeyeceğimi sordum.

Bana nedenini sordu, ona “Bak, rehberliğe ihtiyacım var, yardıma ihtiyacım var” dedim, o da gelip beni aldı ve o gece camiye bıraktı.

Ve işte olan oldu. İmamlardan birisiyle konuşup kardeşleri namaz kılarken izledim ve içimde tam bir sükunet hissi uyandı. Eve, ait olunan yere gelmenin hissiydi.

Kelime-i şehadet getirdim o gece ve her şey değişti. Artık bu uyuşturucu haplar kullanma arzum yoktu, şimdi beş yıldır temizim. Tüm hayatımı değiştirdi. Bana Müslüman olmadan bir yıl evvel elde etmek için yola çıktığım şeyi başarmak için takip edilecek vasıtalar, kurallar ve yolu verdi, ki o şey kendimin en iyi versiyonu olmak için çabalamaktı. Kendi başına takip edilecek kurallar olmadan yaptığın zaman bu zor bir süreç olabilir.

İslam’ın cezbedici gelmesinde Müslümanlar’ın kuvvetli karakteri etkili oldu

İslam’ın cazibesinin bir kısmı karşılaştığım Müslümanlar’ın karakterlerinin kuvvetiydi.

Uyuşturucu hapı kullanmamaları ve hiç içki içmemeleri hakikati beni hakikaten cezbeden bir şeydi. Yaşadığım hayat ve karşı kutbuydu ve böylesine bir karakter kuvvetini elde ettirici göründü. Genç bir adam olarak, her daim kuvvete doğru çekilen birisiydim.

Benim için sadece takip edilecek iyi bir sistem değildi. Tüm teolojiyi onaylayıp Kur’an’ın Vahiy Kitaplarının sonuncusu olduğuna inanıyorum. İncil’e ve ondan önce gelmiş kitaplara şimdi yenilenmiş bir alakam var çünkü bizim bakış açımızdan bu metinlerde doğru bulunduğunu biliyorum, halbuki daha öncesinde bir gevşek Hıristiyan olarak onlara herhangi bir inancım olduğunu bilmiyorum.

Hayatımdaki insanların %99’unun destekleyici ve mutlu olduğunu söyleyebilirim. Hiç kimse değişebileceğimi düşünmemişti. Teolojiyi onaylasalar da onaylamasalar da, onun hayatımdak sonuçlarıyla kesinlikle mutlu oldular.

Annesi de Müslüman oldu.. ‘Terörist’ diyenleri umursamıyor, insanlara yardım peşinde..

Ben Müslüman olduktan 3 ay sonra annem de Müslüman oldu.

Annem hayatımdaki pozitif herhangi bir şeyin kocaman destekçisiydi, ancak bu meselede o da benim gibi inanıyor dolayısıyla benim gibi uygulamada bulunuyor.

6 yıl evvel Gold Coast’tan Brisbane’ye taşındım. Slacks Creek benim yerel camim lakin birçok zamanımı Holland Park’taki camide geçirirdim. Oradaki imamdan çok şey öğrendim. Camilerin kahir ekseriyetinde olduğu gibi orası da; herkes birbirine karşı destekçi ve arkadaşçıl.

Terörist denildim. Zerre kadar aldırmıyorum kendime yapıldığında, ancak zayıf olduğuna düşündüğüm birisine yapıldığında bu beni sinirlendiriyor. Bir açıdan beni eğlendiriyor, üzerinde Southern Cross dövmesi olan mavi gözlü bir Avustralyalıyım ben. Ve hayatımda ilk defa ayrımcılığa uğramak enteresan bir his. Onlara yaptığın herhangi bir şeyden veya kendin hakkında herhangi bir şeyden dolayı değil, inancından gayrı [bir sebep olmayıp bundan ötürü] senden nefret eden birilerinin olması tuhaf bir his.

Seni tanımadan senden nefret ediyorlar.

Şimbir bir sosyal yardım cemiyetinde çalışıyorum. Toplulukta yardıma muhtaç insanlara ulaşıp onlara bakıyorum. Oturup arkana yaslanmak yerine ‘Bir şeye ihtiyacın varsa bizi ara’ diyorum, dışarıya gitmeye ve insanlara konuşup ne yaptığımı öğrenmelerini sağlayıp yardımımı sunmaya mütemayil haldeyim.”