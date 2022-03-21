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Gündem İslam alemini sarsacak iddia! 'İsrail Mescid-i Aksa'da Yahudilere ayin yeri...'
Gündem

İslam alemini sarsacak iddia! 'İsrail Mescid-i Aksa'da Yahudilere ayin yeri...'

Filistinli milletvekili Ahmed Ebu Halebiye, İsrail yönetiminin Mescidi Aksa'da Yahudiler için ibadet ve ayin yerleri tahsis etmek istediği konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 10:50:00 - 2022-03-21 10:51:04
İslam alemini sarsacak iddia! 'İsrail Mescid-i Aksa'da Yahudilere ayin yeri...'

Ahmed Ebu Halebiye, İsrail yönetiminin Mescidi Aksa'da Yahudiler için ibadet ve ayin yerleri tahsis etmek istediği konusunda uyarıda bulundu.

Milletvekili Ahmed Ebu Halebiye, İsrail yönetiminin Mescidi Aksa'yı bölme planını aşamalı bir şekilde devreye sokmak amacıyla bu mabedin içinde Yahudiler için ibadet ve ayin yerleri tahsis etmek istediği konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Ebu Halebiye, yaptığı yazılı basın açıklamasında onlarca Yahudi yerleşimcinin Mescidi Aksa'ya Mağribliler Kapısı yönünden düzenledikleri baskınların devam etmesine ve onların Mescidi Aksa'nın içinde Talmudi ayinler düzenlemelerine olan tepkisini dile getirdi ve bu baskınların provokatif eylemler ve tehlikeli ihlaller sayıldığını dile getirdi.

Ebu Halebiye, İsrail yönetiminin ve Yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa'nın Siyon Mabedi olduğu iddialarından hareketle, Yahudilerin dini ayinlerini, törenlerini ve ibadetlerini yapmaları için onlara özel yerler tahsis edilmesini istediklerine dikkat çekti. Bu arada Kudüs'teki İslami izleri silme ve burayı tamamen Yahudileştirme çabalarının da bir yandan devam ettiğini söyledi

Ebu Halebiye, Mescidi Aksa içindeki murabıtların, Yahudi fanatiklerin taşkınlıklarına ve ihlallerine karşı durduklarını hatırlatarak buraya ziyaretlerin artırılması, işgal yönetiminin Yahudileştirme planlarına karşı tavır konulması çağrısında bulundu.

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Yorumlar

Sedat

Sizin derdiniz

sedat

sayın editör, bu başlığı değiştirin. sizin dediğiniz “islam alemi” denilen şey nerede! eğer varsa islam alemi o da hiç bu gibi şeylerden sarsılmaz. israil daha çok şey yapar, islam alemi yine sarsılmaz.
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