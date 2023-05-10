İŞKUR’la engelleri aştı, patron oldu

Oğuzhan Akbuğa, baba mesleği olan inşaat sektöründe binaların dış cephelerini doğal taşlarla döşüyordu. Artık ‘işçi statüsünde’ çalışmak istemediğine karar veren Akbuğa, hayali olan tasarım atölyesi ile ilgili gerekli araştırmaları yaparak projesi ile Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurdu. Projesi kabul edilen Akbuğa, Muğla’da İŞKUR tarafından tasarım atölyesi mesleğinde kendi işini kurdu.

‘Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi’ çerçevesinde, İŞKUR'a sunulan projesinin komisyon tarafından onaylanmasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü’nde sözleşme imzalayan Oğuzhan Akbuğa’nın, Milas ilçesinde ‘Doğaltaş Kaplama Tasarım’ atölyesi faaliyete geçti.

Kendi işinin patronu olma hayalini Muğla İŞKUR sayesinde hayata geçirdiği için mutluluğunu ifade eden Akbuğa, “İş hayatına ‘işveren statüsünde’ geçiş yapmanın mutluluğunu anlatmakla bitiremem. Sosyal açıdan daha sağlıklı ve verimli bir birey olduğum gibi imkanlarım her anlamda arttı” dedi.